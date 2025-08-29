Adeus às malas com rodinhas: descubra a opção que pode substituí-las nas viagens

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Agência Correio
Publicado em 29 de agosto de 2025 às 12:05
Para quem planeja uma viagem a Dubrovnik, na Croácia, uma nova regra sobre bagagens está em vigor. A cidade, um dos principais destinos do Adriático, agora exige que os visitantes se adaptem à proibição de arrastar malas com rodinhas em suas ruas.
Essa medida foi implementada em resposta às constantes queixas dos moradores locais. O barulho das rodinhas impede o descanso, especialmente no centro histórico, que é um Patrimônio Mundial da UNESCO, reconhecido por sua importância cultural.
Turismo - Lugares inseguros para viajar
Conhecer essas novas diretrizes é essencial para uma estadia tranquila. Assim, você garante que sua experiência de turismo nesta joia europeia seja tão agradável quanto o esperado, sem imprevistos com sua bagagem.
Os habitantes de Dubrovnik expressaram forte descontentamento com o ruído gerado pelas malas de rodinha, principalmente à noite. Essa poluição sonora motivou o governo municipal a proteger o bem-estar da população. A região histórica, com a Catedral e o Palácio do Reitor, precisa de um ambiente de paz.
Embora a mala de rodinha não esteja totalmente proibida, a forma de uso mudou. Agora, os turistas devem carregá-la do ponto de chegada até o local de hospedagem. Prepare-se para levantar a sua bagagem e evitar arrastá-la pelas calçadas de pedra.
Muitos hotéis na cidade já oferecem uma solução prática. Eles dispõem de um serviço extra de traslado de bagagens. Os viajantes podem deixar suas malas antes de entrar no centro, e o estabelecimento cuida do transporte, evitando qualquer ruído.
As ações de Dubrovnik não se limitam às malas. A cidade também reduziu o número de cruzeiros no porto, e a quantidade de passageiros que podem desembarcar. Estas iniciativas promovem um turismo mais consciente e controlado, buscando o futuro da cidade costeira e seus moradores.