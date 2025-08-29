VIAGEM

Adeus às malas com rodinhas: descubra a opção que pode substituí-las nas viagens

Mude seus planos de bagagem: Dubrovnik impõe novas regras para evitar o barulho excessivo

Agência Correio

Publicado em 29 de agosto de 2025 às 12:05

Descubra por que a popular cidade croata mudou suas regras para bagagens com rodinhas. Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Para quem planeja uma viagem a Dubrovnik, na Croácia, uma nova regra sobre bagagens está em vigor. A cidade, um dos principais destinos do Adriático, agora exige que os visitantes se adaptem à proibição de arrastar malas com rodinhas em suas ruas.

Essa medida foi implementada em resposta às constantes queixas dos moradores locais. O barulho das rodinhas impede o descanso, especialmente no centro histórico, que é um Patrimônio Mundial da UNESCO, reconhecido por sua importância cultural.

Conhecer essas novas diretrizes é essencial para uma estadia tranquila. Assim, você garante que sua experiência de turismo nesta joia europeia seja tão agradável quanto o esperado, sem imprevistos com sua bagagem.

Por que a cidade tomou esta decisão?

Os habitantes de Dubrovnik expressaram forte descontentamento com o ruído gerado pelas malas de rodinha, principalmente à noite. Essa poluição sonora motivou o governo municipal a proteger o bem-estar da população. A região histórica, com a Catedral e o Palácio do Reitor, precisa de um ambiente de paz.

As novas diretrizes para turistas

Embora a mala de rodinha não esteja totalmente proibida, a forma de uso mudou. Agora, os turistas devem carregá-la do ponto de chegada até o local de hospedagem. Prepare-se para levantar a sua bagagem e evitar arrastá-la pelas calçadas de pedra.

Opções e soluções inteligentes

Muitos hotéis na cidade já oferecem uma solução prática. Eles dispõem de um serviço extra de traslado de bagagens. Os viajantes podem deixar suas malas antes de entrar no centro, e o estabelecimento cuida do transporte, evitando qualquer ruído.

Outras medidas para um turismo sustentável