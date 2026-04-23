Adeus às tomadas no lugar errado: nova tendência promete mudar sua casa sem obra

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Agência Correio
Bianca Hirakawa
Publicado em 23 de abril de 2026 às 07:00
Às vezes, tudo o que parece simples na teoria vira um problema na prática dentro de casa. A tomada fica atrás da cama, falta ponto de energia ao lado do sofá ou o home office só funcionaria bem em um canto sem infraestrutura elétrica. A solução tradicional costuma ser a mesma: obra, poeira, quebra-quebra ou o improviso de extensões espalhadas pelos ambientes.
Agora, uma tendência que vem crescendo na Europa propõe uma alternativa mais simples e flexível.
As tomadas deixam de ser fixas
O conceito é direto. Em vez de pontos de energia embutidos apenas na parede, passam a existir sistemas de tomadas instalados de forma aparente, com canaletas discretas e módulos que podem ser posicionados conforme a necessidade.
Na prática, a energia deixa de estar presa a um único ponto e passa a acompanhar o uso dos ambientes.
Energia
A ideia muda a lógica da casa. Em vez de depender de poucos pontos fixos, o usuário pode reorganizar a distribuição de energia conforme a rotina ou a disposição dos móveis.
Entre as principais possibilidades estão:
A instalação costuma ser simples, feita com fixação leve ou adesivos próprios, sem necessidade de intervenções estruturais.
A tendência também acompanha um cenário cada vez mais comum dentro das casas. O aumento de dispositivos eletrônicos, como celulares, notebooks, televisores e carregadores, faz com que tomadas e pontos de energia fiquem constantemente sobrecarregados.
Com isso, o modelo tradicional começa a parecer limitado. Os sistemas modulares surgem justamente para acompanhar essa mudança e já incorporam recursos como entradas USB e USB-C, além de opções com carregamento integrado e funções inteligentes.
Modelos modulares permitem incluir:
Mais do que evitar obras, a proposta é tornar a infraestrutura da casa mais flexível.
Em vez de um sistema fixo e imutável, a energia passa a acompanhar a forma como os espaços são usados no dia a dia, podendo ser ajustada sempre que necessário.