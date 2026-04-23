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Adeus às tomadas no lugar errado: nova tendência promete mudar sua casa sem obra

Solução que cresce na Europa permite criar pontos de energia onde você quiser

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio
  • Foto do(a) author(a) Bianca Hirakawa

  • Agência Correio

  • Bianca Hirakawa

Publicado em 23 de abril de 2026 às 07:00

Sem quebrar parede, mudança simples pode transformar a rotina dentro de casa
Sem quebrar parede, mudança simples pode transformar a rotina dentro de casa Crédito: Pexels

Às vezes, tudo o que parece simples na teoria vira um problema na prática dentro de casa. A tomada fica atrás da cama, falta ponto de energia ao lado do sofá ou o home office só funcionaria bem em um canto sem infraestrutura elétrica. A solução tradicional costuma ser a mesma: obra, poeira, quebra-quebra ou o improviso de extensões espalhadas pelos ambientes.

Agora, uma tendência que vem crescendo na Europa propõe uma alternativa mais simples e flexível.

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As tomadas deixam de ser fixas

O conceito é direto. Em vez de pontos de energia embutidos apenas na parede, passam a existir sistemas de tomadas instalados de forma aparente, com canaletas discretas e módulos que podem ser posicionados conforme a necessidade.

Na prática, a energia deixa de estar presa a um único ponto e passa a acompanhar o uso dos ambientes.

Energia

Sem obra, sem bagunça, e com tomadas exatamente no lugar certo por Pexels
Chega de extensão espalhada: a energia agora vai até onde você precisa por Pexels
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Sem obra, sem bagunça, e com tomadas exatamente no lugar certo por Pexels

Energia onde você realmente precisa

A ideia muda a lógica da casa. Em vez de depender de poucos pontos fixos, o usuário pode reorganizar a distribuição de energia conforme a rotina ou a disposição dos móveis.

Entre as principais possibilidades estão:

  • criar novos pontos de energia sem reforma
  • reposicionar tomadas conforme o ambiente muda
  • reduzir o uso de extensões e adaptadores improvisados

A instalação costuma ser simples, feita com fixação leve ou adesivos próprios, sem necessidade de intervenções estruturais.

Mais do que praticidade

A tendência também acompanha um cenário cada vez mais comum dentro das casas. O aumento de dispositivos eletrônicos, como celulares, notebooks, televisores e carregadores, faz com que tomadas e pontos de energia fiquem constantemente sobrecarregados.

Com isso, o modelo tradicional começa a parecer limitado. Os sistemas modulares surgem justamente para acompanhar essa mudança e já incorporam recursos como entradas USB e USB-C, além de opções com carregamento integrado e funções inteligentes.

Modelos modulares permitem incluir:

  • entradas USB e USB-C
  • carregadores integrados
  • até funções inteligentes e controle remoto

Uma mudança silenciosa dentro de casa

Mais do que evitar obras, a proposta é tornar a infraestrutura da casa mais flexível.

Em vez de um sistema fixo e imutável, a energia passa a acompanhar a forma como os espaços são usados no dia a dia, podendo ser ajustada sempre que necessário.

Tags:

Energia Tendência

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