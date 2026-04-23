TENDÊNCIA

Adeus às tomadas no lugar errado: nova tendência promete mudar sua casa sem obra

Solução que cresce na Europa permite criar pontos de energia onde você quiser



Agência Correio

Bianca Hirakawa

Publicado em 23 de abril de 2026 às 07:00

Sem quebrar parede, mudança simples pode transformar a rotina dentro de casa Crédito: Pexels

Às vezes, tudo o que parece simples na teoria vira um problema na prática dentro de casa. A tomada fica atrás da cama, falta ponto de energia ao lado do sofá ou o home office só funcionaria bem em um canto sem infraestrutura elétrica. A solução tradicional costuma ser a mesma: obra, poeira, quebra-quebra ou o improviso de extensões espalhadas pelos ambientes.

Agora, uma tendência que vem crescendo na Europa propõe uma alternativa mais simples e flexível.



As tomadas deixam de ser fixas



O conceito é direto. Em vez de pontos de energia embutidos apenas na parede, passam a existir sistemas de tomadas instalados de forma aparente, com canaletas discretas e módulos que podem ser posicionados conforme a necessidade.

Na prática, a energia deixa de estar presa a um único ponto e passa a acompanhar o uso dos ambientes.

Energia 1 de 2

Energia onde você realmente precisa

A ideia muda a lógica da casa. Em vez de depender de poucos pontos fixos, o usuário pode reorganizar a distribuição de energia conforme a rotina ou a disposição dos móveis.

Entre as principais possibilidades estão:

criar novos pontos de energia sem reforma

reposicionar tomadas conforme o ambiente muda

reduzir o uso de extensões e adaptadores improvisados

A instalação costuma ser simples, feita com fixação leve ou adesivos próprios, sem necessidade de intervenções estruturais.

Mais do que praticidade

A tendência também acompanha um cenário cada vez mais comum dentro das casas. O aumento de dispositivos eletrônicos, como celulares, notebooks, televisores e carregadores, faz com que tomadas e pontos de energia fiquem constantemente sobrecarregados.

Com isso, o modelo tradicional começa a parecer limitado. Os sistemas modulares surgem justamente para acompanhar essa mudança e já incorporam recursos como entradas USB e USB-C, além de opções com carregamento integrado e funções inteligentes.

Modelos modulares permitem incluir:

entradas USB e USB-C

carregadores integrados

até funções inteligentes e controle remoto

Uma mudança silenciosa dentro de casa

Mais do que evitar obras, a proposta é tornar a infraestrutura da casa mais flexível.