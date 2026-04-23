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Influenciadora preocupa fãs ao revelar diagnóstico aos 29 anos e anuncia pausa nas redes: 'Várias bolinhas pelo corpo'

Camila Pudim contou que precisará se afastar para se recuperar e fez alerta após orientação médica

Giuliana Mancini

Publicado em 23 de abril de 2026 às 06:49

Camila Pudim Crédito: Reprodução/Instagram @diego_nnunes

A influenciadora Camila Pudim, conhecida por suas maquiagens ultrarrealistas, revelou que foi diagnosticada com catapora aos 29 anos e assustou seguidores ao compartilhar detalhes do quadro. Nas redes sociais, ela contou que percebeu os primeiros sinais ao notar que seu corpo estava cheio de 'bolinhas'. "Peguei catapora com 29 anos. Estou com várias bolinhas pelo corpo", disse.

Na sequência, Camila explicou que recebeu um alerta importante da médica sobre a gravidade da doença em adultos. Segundo ela, o quadro poderia ser bem mais sério caso não tivesse sido vacinada. "A doutora disse que, se eu não fosse vacinada, minha situação seria crítica. Infelizmente vou ter que me ausentar nos próximos dias. Estou morrendo de saudade de gravar para vocês, mas preciso me recuperar antes", afirmou.

Camila Pudim 1 de 15

Também conhecida como varicela, a catapora é uma infecção comum na infância, especialmente entre crianças de 1 a 10 anos, quando costuma se manifestar de forma mais leve. Em adolescentes e adultos, no entanto, a doença tende a exigir mais atenção, com maior risco de complicações.

Quem é Camila Pudim?

Com quase 32 milhões de seguidores no TikTok e 8 milhões no Instagram, Camila se tornou um dos grandes nomes da maquiagem nas redes sociais, ganhando destaque com vídeos de transições criativas. Entre os conteúdos que viralizaram está a trend "Asoka Makeup", que ampliou ainda mais seu alcance internacional.

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Em entrevista anterior, a influenciadora já havia comentado sobre a pressão em manter números altos nas redes. Para ela, o equilíbrio é essencial na produção de conteúdo.

"A gente tenta ser mais 'pé no chão' e sem comparar com o que aconteceu, mas sim tentar trazer o que a gente gosta de trazer para o nosso público. Sempre falo para Jéssica [Cardoso] que a gente tem trazer para o nosso conteúdo uma mescla entre superproduções com produções que a gente já estava acostumada a fazer, para o público entender que não é sustentável para nós criadoras manter esse padrão de vídeo todos os dias, porque é insano. Então tem que ter muito equilíbrio na hora de fazer essa produção e esse planejamento", explicou, em conversa com a Quem.