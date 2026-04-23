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Andreas von Richthofen estará em documentário da Netflix sobre a irmã, Suzane von Richthofen? Saiba os detalhes

Irmão da ex-detenta vive de forma isolada no interior de São Paulo

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 23 de abril de 2026 às 07:15

Andreas e Suzane von Richthofen
Andreas e Suzane von Richthofen Crédito: Reprodução

Andreas von Richthofen decidiu não participar do documentário da Netflix sobre a vida da irmã, Suzane von Richthofen. A expectativa era que ele comentasse as declarações feitas pela ex-detenta, condenada por planejar o assassinato dos pais, Manfred e Marísia, em 2002. O convite, porém, foi recusado.

A produção, que ainda está em fase de pós-produção, pretende mostrar a rotina atual de Suzane, que cumpre o restante da pena em regime aberto desde 2023. Segundo o colunista Gabriel Vaquer, da Folha de S. Paulo, ela cita o irmão em várias ocasiões durante o depoimento ao streaming, relembrando desde a infância dos dois até as tentativas de reaproximação ao longo dos anos.

Suzane e Andreas von Richthofen

Irmãos Cravinhos e Suzane von Richthofen por Reprodução | Redes Sociais
Irmãos Cravinhos e Suzane von Richthofen por Reprodução | Redes Sociais
Irmãos Cravinhos e Suzane von Richthofen por Reprodução | Redes Sociais
Suzane von Richthofen por Reprodução
Suzane von Richthofen deu à luz o primeiro filho por Reprodução
Susana Von Richthofen por Redes sociais
Andreas von Richthofen em 2017 por Reprodução
Andreas von Richthofen por Reprodução
Andreas von Richthofen por Reprodução
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Irmãos Cravinhos e Suzane von Richthofen por Reprodução | Redes Sociais

A proposta da Netflix ao irmão de Suzane, com base no suposto cachê oferecido à ex-detenta, poderia representar um valor de cerca de R$ 500 mil. A empresa foi procurada pelo site Metrópoles, mas afirmou que não comenta produções em andamento.

Discreto desde o crime que chocou o país, Andreas leva uma vida reservada e evita aparições públicas. Hoje com 38 anos, vive isolado e sem acesso à internet em um sítio herdado dos pais, em São Roque (SP). 

Doutor em Química Orgânica pela Universidade de São Paulo (USP), ele raramente fala sobre o caso. Uma das poucas exceções aconteceu em 2024, quando concedeu entrevista ao programa Tá na Hora, do SBT, e afirmou que não mantém contato com a irmã e que jamais perdoou Suzane ou os irmãos Cravinhos pelo assassinato dos pais.

Suzane von Richthofen no documentário

Suzane von Richthofen no documentário por Reprodução
Suzane von Richthofen no documentário por Reprodução
Suzane von Richthofen no documentário por Reprodução
Suzane von Richthofen no documentário por Reprodução
Suzane von Richthofen no documentário por Reprodução
Suzane von Richthofen no documentário por Reprodução
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Suzane von Richthofen no documentário por Reprodução

Documentário em fase final

O documentário, que tem o título provisório de 'Suzane Vai Falar', deve trazer, pela primeira vez em anos, a versão de Suzane sobre o crime e os desdobramentos de sua vida fora da prisão. Ainda sem data de estreia definida, a produção foi encomendada pela Netflix após o sucesso da série Tremembé, do concorrente Prime Video.

Veja como está Suzane von Richthofen hoje

Veja como está Suzane von Richthofen hoje por Reprodução
Suzane von Richthofen e Felipe por Reprodução
Suzane von Richthofen por Reprodução
Suzane von Richthofen por Reprodução
Suzane von Richthofen virou costureira na cadeia e faz itens infantis por Reprodução
Suzane von Richthofen estuda Direito por Reprodução
Suzane von Richthofen por Reprodução
Suzane von Richthofen por Reprodução
Suzane von Richthofen por Reprodução
Suzane von Richthofen por Reprodução
Suzane von Richthofen por Reprodução
Suzane von Richthofen por Reprodução
Suzane von Richthofen por Reprodução
Documentário da Netflix sobre Suzane von Richthofen deve abordar culpa, passado e nova vida por Reprodução
Suzane von Richthofen aparece rindo ao relembrar passado em documentário inédito da Netflix por Reprodução
Suzane von Richthofen no documentário por Reprodução
Suzane von Richthofen no documentário por Reprodução
Suzane von Richthofen no documentário por Reprodução
Suzane von Richthofen no documentário por Reprodução
Suzane von Richthofen no documentário por Reprodução
Suzane von Richthofen no documentário por Reprodução
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Veja como está Suzane von Richthofen hoje por Reprodução

Para viabilizar a produção, a plataforma teria pago cerca de R$ 500 mil pelo depoimento da condenada, segundo informações do colunista Gabriel Vaquer, da Folha de S. Paulo. Uma das cláusulas do contrato seria a confidencialidade sobre os detalhes no possível acordo feito para a entrevista.

Além de Suzane, pessoas próximas também devem aparecer na produção, como o atual marido dela, o médico Felipe Zecchini Muniz. Os dois vivem no interior de São Paulo.

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Tags:

Netfix Suzane von Richthofen Andreas von Richthofen Documentário

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