'SUZANE VAI FALAR'

Andreas von Richthofen estará em documentário da Netflix sobre a irmã, Suzane von Richthofen? Saiba os detalhes

Irmão da ex-detenta vive de forma isolada no interior de São Paulo

Giuliana Mancini

Publicado em 23 de abril de 2026 às 07:15

Andreas e Suzane von Richthofen Crédito: Reprodução

Andreas von Richthofen decidiu não participar do documentário da Netflix sobre a vida da irmã, Suzane von Richthofen. A expectativa era que ele comentasse as declarações feitas pela ex-detenta, condenada por planejar o assassinato dos pais, Manfred e Marísia, em 2002. O convite, porém, foi recusado.

A produção, que ainda está em fase de pós-produção, pretende mostrar a rotina atual de Suzane, que cumpre o restante da pena em regime aberto desde 2023. Segundo o colunista Gabriel Vaquer, da Folha de S. Paulo, ela cita o irmão em várias ocasiões durante o depoimento ao streaming, relembrando desde a infância dos dois até as tentativas de reaproximação ao longo dos anos.

Suzane e Andreas von Richthofen 1 de 9

A proposta da Netflix ao irmão de Suzane, com base no suposto cachê oferecido à ex-detenta, poderia representar um valor de cerca de R$ 500 mil. A empresa foi procurada pelo site Metrópoles, mas afirmou que não comenta produções em andamento.

Discreto desde o crime que chocou o país, Andreas leva uma vida reservada e evita aparições públicas. Hoje com 38 anos, vive isolado e sem acesso à internet em um sítio herdado dos pais, em São Roque (SP).

Doutor em Química Orgânica pela Universidade de São Paulo (USP), ele raramente fala sobre o caso. Uma das poucas exceções aconteceu em 2024, quando concedeu entrevista ao programa Tá na Hora, do SBT, e afirmou que não mantém contato com a irmã e que jamais perdoou Suzane ou os irmãos Cravinhos pelo assassinato dos pais.

Suzane von Richthofen no documentário 1 de 6

Documentário em fase final

O documentário, que tem o título provisório de 'Suzane Vai Falar', deve trazer, pela primeira vez em anos, a versão de Suzane sobre o crime e os desdobramentos de sua vida fora da prisão. Ainda sem data de estreia definida, a produção foi encomendada pela Netflix após o sucesso da série Tremembé, do concorrente Prime Video.

Veja como está Suzane von Richthofen hoje 1 de 21

Para viabilizar a produção, a plataforma teria pago cerca de R$ 500 mil pelo depoimento da condenada, segundo informações do colunista Gabriel Vaquer, da Folha de S. Paulo. Uma das cláusulas do contrato seria a confidencialidade sobre os detalhes no possível acordo feito para a entrevista.