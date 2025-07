BELEZA

Adeus pelos: faça sua depilação em casa com poucos ingredientes e naturais

Diferente da cera tradicional, essa técnica minimiza dor e vermelhidão, sendo ideal para peles sensíveis

A busca por métodos de depilação menos agressivos e mais acessíveis para o buço encontrou sua resposta no sugaring. Essa técnica antiga, que utiliza apenas ingredientes naturais, permite que você realize o processo no conforto da sua casa, com eficácia comprovada.