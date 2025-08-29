Acesse sua conta
Agente do FBI revela o número de quarto de hotel mais seguro para se hospedar

Descubra os andares ideais para reservar e outras estratégias simples para se hospedar com tranquilidade

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 29 de agosto de 2025 às 08:20

Especialista em segurança revela como escolher o quarto ideal e viajar com mais proteção
Especialista em segurança revela como escolher o quarto ideal e viajar com mais proteção Crédito: Freepik

Escolher o andar certo na hora de reservar um hotel pode fazer toda a diferença para sua segurança durante uma viagem. Quem dá a dica é uma ex-agente do FBI e da CIA, que compartilhou estratégias simples e eficazes para hospedagens mais protegidas.

Além de evitar aluguéis particulares — considerados "extremamente perigosos" —, a especialista recomenda andares específicos que equilibram acessibilidade em emergências e proteção contra invasões.

E não para por aí: rastrear malas, avisar familiares sobre o itinerário e reforçar a tranca do quarto são alguns dos hábitos que ela incorporou após anos de missões internacionais.

Por que o terceiro ao sexto andar é o mais seguro?

De acordo com Tracy Walder, ex-agente do FBI e da CIA, quartos entre o terceiro e o sexto andar são ideais. Eles ficam baixos o suficiente para permitir uma saída rápida em caso de incêndio ou emergência — e altos o suficiente para dificultar a entrada de invasores pelo térreo.

Ela explica: "Quando se trata do nível do chão, há duas coisas — a primeira é a entrada. Normalmente, alguém que está tentando causar danos vai pelo caminho mais fácil possível, que seria entrar pelo primeiro andar, pois é o mais acessível".

Andares muito altos, como o 20º ou 21º, também devem ser evitados, já que a evacuação se torna mais difícil.

Como se proteger dentro do quarto?

Assim que chega ao quarto, Walder reforça a segurança: tranca a porta, usa o ferrolho e ainda recorre a um batente para um "nível extra de segurança".

Essa precaução vale principalmente porque funcionários do hotel têm chave de acesso — e incidentes, ainda que raros, podem acontecer.

"Meu marido, Ben, 44, me provoca por isso e, embora seja improvável que alguém invada o seu quarto, a realidade é que os funcionários do hotel têm um cartão-chave para entrar no seu quarto", comenta.

Evite aluguéis particulares, alerta a especialista

Para ela, plataformas de aluguel por temporada representam risco. "Você está realmente depositando sua confiança em alguém que você não conhece para ficar em sua casa", afirma.

"Você também não sabe quem está escrevendo essas avaliações". Por isso, prefira hotéis com reputação consolidada e políticas de segurança claras.

Rastreie bagagens e compartilhe sua localização

Outra dica valiosa é usar dispositivos de rastreamento, como Air Tags, na mala e até em pulseiras para crianças. Walder também sempre informa seu itinerário detalhado para familiares — assim, alguém sempre sabe onde ela está e pode agir rápido, se necessário.

Viagem a trabalho despertou cuidados extras

Tracy adotou esses hábitos após uma missão confidencial no exterior que a deixou em situação de vulnerabilidade.

"Eles se recusaram a me tirar do primeiro andar quando eu estava trabalhando uma vez, então comecei a colocar toalhas embaixo da porta", relembra. Desde então, não abre mão de suas precauções.

