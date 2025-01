BASTIDORES

Alice Wegmann surge com ator baiano nos bastidores de Vale Tudo e aposta: ‘Novela do ano’

Nas imagens, Alice aparece se divertindo ao lado de Bella Campos e do ator baiano Lucas Leto. Novela está prevista para estrear em março

Alice Wegmann está empolgada com os preparativos da novela Vale Tudo, prevista para estrear em março deste ano. Em seu perfil do Instagram, a artista compartilhou alguns registros de uma das gravações realizadas em Foz do Iguaçu, no Paraná.