Alimento esquecido na feira pode fortalecer ossos, coração e aumentar a longevidade

A ciência comprova: um alimento pode proteger você de várias doenças

Agência Correio

Publicado em 25 de agosto de 2025 às 17:15

Smiled mulatto girl in big wireless headphones is dancing with salad leaves and broccoli on the modern kitchen near table full of vegetables and fruits Crédito: Freepik

Muitas vezes esquecido nas compras, um simples vegetal se destaca como o mais nutritivo do planeta. Segundo os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos EUA, este superalimento oferece benefícios poderosos para sua saúde e longevidade.

O agrião é um aliado forte contra o estresse oxidativo, que prejudica o corpo, e contribui para a prevenção de doenças cardiovasculares e câncer. Sua inclusão na dieta diária, em saladas ou sucos, é um passo estratégico para o bem-estar.

Este alimento simples, mas potente, oferece ao corpo compostos bioativos essenciais. Assim, ele se torna uma ferramenta fundamental para fortalecer sua imunidade e garantir um funcionamento orgânico otimizado, promovendo saúde geral.

Aliado contra o câncer e inflamações

Um dos compostos mais importantes do agrião é o isotiocianato de fenetila (PEITC), que estudos conectam diretamente à redução do crescimento de células cancerígenas. Além disso, ele possui notável ação anti-inflamatória, protegendo seu corpo.

Adicionalmente, o agrião é rico em vitamina K, com cerca de 85 g por xícara, quase a dose diária recomendada. Esse nutriente vital é crucial para a coagulação do sangue, a manutenção da saúde óssea e a prevenção de problemas cardiovasculares.

Cuidado para o coração e a visão

Com baixo teor de sal e livre de gorduras saturadas, o agrião é perfeito para a saúde do coração. Minerais como cálcio, magnésio e potássio ajudam a regular a pressão arterial e a manter o colesterol sob controle, vital para sua saúde.

A presença de luteína e zeaxantina, pigmentos encontrados na retina, confere ao agrião o poder de reduzir o risco de degeneração macular, condição comum com a idade. Esses compostos protegem seus olhos dos danos oxidativos.