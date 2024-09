INVESTIGAÇÃO

Aluna de 10 anos morre após vomitar, sentir dor de cabeça e dor abdominal em escola

Uma menina de 10 anos morreu depois de passar mal na escola em que estudava no município de Rebouças, na região central do Paraná. Alyce Tesluki estudava na Escola Municipal Erasmo Pilotto, chegou a ser socorrida pelos funcionários da escola e levada para o hospital, mas não resistiu. O caso aconteceu na última segunda-feira (16) e é investigado pela Polícia Civil.

"Até o momento, nós trabalhamos com a hipótese de morte natural, apesar de não haver nenhum tipo de doença pré-existente constatada até o momento. Foram ouvidos alguns parentes, alguns profissionais da escola e, por fim, profissionais da saúde que atenderam no hospital", disse o delegado Thiago França.

"Nossa Escola Municipal Erasmo Pilotto está com o coração partido. Nossa querida Alyce, nosso anjo foi morar com Deus...vamos ficar com as lembranças alegres e os bons momentos da nossa querida aluna. Deus conforte todos nós, familiares e amigos. Estamos em luto", diz o texto.