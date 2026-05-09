ASTROLOGIA

Anjo da Guarda pede atenção com alguns neste sábado (9 de maio): cuidado com atitudes impulsivas e decisões sem analisar detalhes

O sábado (9) traz um recado importante sobre excesso de confiança

Fernanda Varela

Publicado em 9 de maio de 2026 às 00:00

Astrologia Crédito: Shutterstock

O sábado (9) começa com uma energia que favorece segurança e iniciativa, mas também pode levar a erros por excesso de confiança. O Anjo da Guarda indica que agir sem observar todos os detalhes pode trazer pequenas complicações.

A orientação é desacelerar antes de tomar decisões importantes. Para três signos, o momento pede cautela.

Áries

Arianos podem agir rápido demais e ignorar sinais importantes. O Anjo da Guarda alerta para decisões precipitadas.

O ideal será pensar antes de agir.

Decoração que é a cara de Áries 1 de 10

Virgem

Virginianos podem acreditar que têm tudo sob controle e acabar deixando detalhes passarem despercebidos. O risco é gerar desgaste desnecessário.

O momento pede mais atenção.

Decoração que é a cara de Virgem 1 de 10

Aquário

Aquarianos podem confiar demais em promessas ou situações ainda indefinidas. O Anjo da Guarda indica cuidado com expectativas.

O recado é analisar tudo com calma.

Decoração que é a cara de Aquário 1 de 10

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