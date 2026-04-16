PAI E FILHA

Aos 33 anos, filha discreta de Roberto Justus faz rara aparição com o pai e choca pela semelhança

Empresário parabenizou a filha pelo aniversário em publicação nas redes sociais

Felipe Sena

Publicado em 16 de abril de 2026 às 18:50

Roberto Justus e a filha Crédito: Reprodução | Instagram

Roberto Justus movimentou as redes sociais nesta quarta-feira (15) ao compartilhar uma foto ao lado da filha, Luiza Justus, que completou 33 anos. Na publicação feita pelo empresário, ele aparece ao lado da filha, o que rapidamente atraiu a atenção dos seguidores, especialmente pela semelhança física entre pai e filha.

“Hoje é dia dela! Lu Justus, minha filha que tanto amo e que tanto me orgulha. Lu, você é tão especial que os adjetivos nem caberiam nesse texto. Parabéns por seu aniversário e por seus 33 anos vividos intensamente! Que você continue a sua trajetória de sucesso e saiba que estarei sempre aqui para acompanhar e aplaudir o seu sucesso! Love you. ??”, escreveu na legenda da publicação.

Luiza Justus 1 de 9

Nos comentários da publicação, reúne mensagens de familiares e amigos. Entre elas, a de Ticiane Pinheiro, ex-esposa de Justus e mãe de Rafaella Justus, que também deixou uma mensagem carinhosa. “Viva Lulu Justus! Saúde, sorte e sucesso! Amo você”, comentou. “Viva essa gata linda”, comentou a mãe de Luiza, Gisele Prochaska, com um emoji de coração.