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Aos 33 anos, filha discreta de Roberto Justus faz rara aparição com o pai e choca pela semelhança

Empresário parabenizou a filha pelo aniversário em publicação nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 16 de abril de 2026 às 18:50

Roberto Justus e a filha
Roberto Justus e a filha Crédito: Reprodução | Instagram

Roberto Justus movimentou as redes sociais nesta quarta-feira (15) ao compartilhar uma foto ao lado da filha, Luiza Justus, que completou 33 anos. Na publicação feita pelo empresário, ele aparece ao lado da filha, o que rapidamente atraiu a atenção dos seguidores, especialmente pela semelhança física entre pai e filha.

“Hoje é dia dela! Lu Justus, minha filha que tanto amo e que tanto me orgulha. Lu, você é tão especial que os adjetivos nem caberiam nesse texto. Parabéns por seu aniversário e por seus 33 anos vividos intensamente! Que você continue a sua trajetória de sucesso e saiba que estarei sempre aqui para acompanhar e aplaudir o seu sucesso! Love you. ??”, escreveu na legenda da publicação.

Luiza Justus

Empresária é filha de Roberto Justus por Reprodução | Redes Sociais
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Nos comentários da publicação, reúne mensagens de familiares e amigos. Entre elas, a de Ticiane Pinheiro, ex-esposa de Justus e mãe de Rafaella Justus, que também deixou uma mensagem carinhosa. “Viva Lulu Justus! Saúde, sorte e sucesso! Amo você”, comentou. “Viva essa gata linda”, comentou a mãe de Luiza, Gisele Prochaska, com um emoji de coração.

Discreta nas redes sociais, Luiza é sócia de uma rede de salões de beleza em São Paulo. Em 2022, ela se casou com o empresário Stephan Panico, em uma cerimonia no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro.

Tags:

Roberto Justus

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