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Aos 83 anos, Milton Nascimento vive recluso, com diagnóstico sem cura e sob os cuidados do filho adotivo

Cantor da MPB não lembra de muitas coisas, mas ainda viaja com o filho e realiza outras atividades

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 13 de abril de 2026 às 16:57

Milton Nascimento vive vida tranquila ao lado do filho
Milton Nascimento vive vida tranquila ao lado do filho Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Com 83 anos de idade, Milton Nascimento se consolidou como um dos maiores nomes da MPB. Por causa dos percalços da vida, hoje o cantor vive recluso sob os cuidados de seu filho adotivo Augusto Kesrouani Nascimento.

Em outubro do ano passado, Milton foi diagnosticado com Demência por Corpos de Lewy, uma doença neurodegenerativa progressiva e sem cura, que afeta a cognição e o comportamento. Apesar da dificuldade em cura, o tratamento visa controlar os sintomas e proporcionar qualidade de vida ao cantor, que já estava afastado dos palcos.

Milton Nascimento

Milton Nascimento por Reprodução
Milton Nascimento por Reprodução
Milton Nascimento por Reprodução
Milton Nascimento por Reprodução
Milton Nascimento é diagnosticado com demência por Reprodução
Milton Nascimento por Reprodução
Milton Nascimento por Reprodução
Milton Nascimento e o filho Augusto por Reprodução
Milton Nascimento por Reprodução
[Edicase]O documentário “Milton Bituca Nascimento” celebra a trajetória do cantor em sua turnê de despedida (Imagem: Reprodução digital | Gullane Filmes) por Imagem: Reprodução digital | Gullane Filmes
Milton Nascimento é torcedor do Cruzeiro por Reprodução
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Milton Bituca Nascimento por Divulgação
[Edicase]O documentário ‘Milton Bituca Nascimento’ mostra a emocionante turnê de despedida do cantor (Imagem: Reprodução digital | Gullane Filmes) por Imagem: Reprodução digital | Gullane Filmes
Milton Nascimento por Reprodução
Milton Nascimento por Reprodução
Quincy jones por Reprodução/ Instagram
Milton Nascimento por Reprodução
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No mesmo mês, o filho de Milton fez uma publicação nas redes sociais, após uma entrevista concedida à revista Piauí, em que revela detalhes dos dias de cuidado com o pai, assim como viagens e momentos especiais. Além das dificuldades enfrentadas por Milton como lembrar coisas básicas do dia a dia, entre outros.

A demência por Corpos de Lewy é considerada o terceiro tipo mais comum de demência, atrás apenas do Alzheimer e da demência vascular. A condição é causada pelo acúmulo anormal de proteínas no cérebro, o que leva a degeneração das células nervosas.

Segundo o empresário Milton ainda foi diagnosticado com Parkinson, em 2022, que veio “avançando e as pequenas atividades do dia a dia sofrendo impacto”. Ele disse que chegou a fazer uma viagem de aproximadamente 4000 km com o pai para sair da rotina. O empresário também pediu respeito e compaixão no momento delicado, e que não concederá entrevistas e depoimentos no momento.

Milton Nascimento e o filho, Augusto Kesrouani Nascimento

Augusto Kesrouani Nascimento por Reprodução
Augusto Kesrouani Nascimento por Reprodução
Augusto Kesrouani Nascimento por Reprodução
Augusto Kesrouani Nascimento por Reprodução
Augusto Kesrouani Nascimento por Reprodução
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Augusto Kesrouani Nascimento por Reprodução
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Augusto Kesrouani Nascimento por Reprodução
Augusto Kesrouani Nascimento por Reprodução
Augusto Kesrouani Nascimento por Reprodução
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Augusto Kesrouani Nascimento por Reprodução

Em 2022, Milton já tinha sido diagnosticado com Parkinson, após uma turnê nacional. “A Última Sessão de Música”, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte (MG), celebrou seus 80 anos de vida e mais de 60 de carreira para um público de mais de 60 mil pessoas.

O cantor dedicou o show a Gal Costa, sua amiga que faleceu no mesmo ano. “Esse show é dedicado à minha querida Gal Costa”, declarou Milton antes de iniciar uma performance da canção "Catavento".

Com 34 álbuns lançados, o cantor acumula cinco estatuetas do Grammy Awards, como Melhor Álbum de Música Mundial e Melhor Álbum de Pop Contemporâneo, no Grammy Latino. Ao longo da carreira, também se destacou como um dos criadores do movimento Clube da Esquina, ao lado de nomes como Lô Borges e Márcio Borges.

Entre suas principais canções estão “Alunar”, “Cravo e Canela”, “Para Lennon e McCartney”, “Trem Azul” e “Cais”. Assim como “Nada Será como Antes”, “Estrelas”, “São Vicente” e outras. Muitas foram regravadas por grandes vozes da música brasileira como Caetano Veloso, Chico Buarque, Elis Regina, Jorge Ben Jor, Maria Bethânia e outros.

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Milton Nascimento

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