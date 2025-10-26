No aniversário de 83 anos de Milton Nascimento, filho relata viagem após diagnóstico de demência

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Publicado em 26 de outubro de 2025 às 17:21
Para comemorar o aniversário de Milton Nascimento, que completa 83 anos neste domingo (26/10), Augusto Nascimento, filho do cantor, compartilhou uma série de registros da viagem que ambos fizeram pelas estradas dos Estados Unidos após o diagnóstico de demência do ícone da música brasileira.
“Hoje, o cara mais incível do mundo completa 83 anos”, escreveu Augusto nas redes sociais. “O melhor parceiro de viagens, exímio copiloto e o maior apaixonado por picolé de limão. Te amo muito, velhinho”, completou, com várias fotos em que Milton aparece sorrindo e se divertindo.
Milton Nascimento e o filho, Augusto Kesrouani Nascimento
