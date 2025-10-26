Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

No aniversário de 83 anos de Milton Nascimento, filho relata viagem após diagnóstico de demência

Augusto Nascimento celebrou o aniversário do cantor com registros inéditos da viagem que fizeram depois de descobrir diagnóstico de demência

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 26 de outubro de 2025 às 17:21

Milton Nascimento e filho Augusto
Milton Nascimento e filho Augusto Crédito: Divulgação

Para comemorar o aniversário de Milton Nascimento, que completa 83 anos neste domingo (26/10), Augusto Nascimento, filho do cantor, compartilhou uma série de registros da viagem que ambos fizeram pelas estradas dos Estados Unidos após o diagnóstico de demência do ícone da música brasileira.

Milton Nascimento e filho Augusto Crédito: Reprodução

“Hoje, o cara mais incível do mundo completa 83 anos”, escreveu Augusto nas redes sociais. “O melhor parceiro de viagens, exímio copiloto e o maior apaixonado por picolé de limão. Te amo muito, velhinho”, completou, com várias fotos em que Milton aparece sorrindo e se divertindo.

Milton Nascimento e o filho, Augusto Kesrouani Nascimento

Augusto Kesrouani Nascimento por Reprodução
Augusto Kesrouani Nascimento por Reprodução
Augusto Kesrouani Nascimento por Reprodução
Augusto Kesrouani Nascimento por Reprodução
Augusto Kesrouani Nascimento por Reprodução
Augusto Kesrouani Nascimento por Reprodução
Augusto Kesrouani Nascimento por Reprodução
Augusto Kesrouani Nascimento por Reprodução
Augusto Kesrouani Nascimento por Reprodução
Augusto Kesrouani Nascimento por Reprodução
Augusto Kesrouani Nascimento por Reprodução
Augusto Kesrouani Nascimento por Reprodução
Augusto Kesrouani Nascimento por Reprodução
1 de 13
Augusto Kesrouani Nascimento por Reprodução

Leia mais

Quem é Augusto Kesrouani Nascimento, filho que foi adotado por Milton Nascimento já adulto

Cercado por enfermeiros, Milton Nascimento tem dificuldade para comer e quase não se comunica mais

Milton Nascimento adotou filho na adolescência após período delicado de saúde

Filho de Milton Nascimento desabafa após diagnóstico do pai: ‘meu melhor amigo está me deixando’

Entenda o que é demência por corpos de Lewy, a doença que afeta Milton Nascimento

Leia mais no portal Metrópoles, parceiro do Jornal Correio

Mais recentes

Imagem - Quem é Vanessa Rios, cantora de forró e ex-vocalista da Capim com Mel, que morreu aos 42 anos

Quem é Vanessa Rios, cantora de forró e ex-vocalista da Capim com Mel, que morreu aos 42 anos
Imagem - Filha de Maíra Cardi e Primo Rico é levada para a UTI, e influenciadora pede orações

Filha de Maíra Cardi e Primo Rico é levada para a UTI, e influenciadora pede orações
Imagem - O segredo para manter seus panos de prato branquinhos como novos é simples

O segredo para manter seus panos de prato branquinhos como novos é simples

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada