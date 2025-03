VÍCIO

Após 3 anos sem fumar, Selton Mello desabafa: 'Me livrei disso'

Ator usou redes sociais para mandar recado para quem quer abandonar o cigarro

Nesta terça-feira (25), Selton Mello usou as redes sociais para refletir sobre a época em que fumava cigarro. Através do story, a estrela de ‘Ainda Estou Aqui’ publicou um vídeo filmando uma área de fumantes de um hotel e aproveitou para mandar um recado para todos que estão tentando largar o vício. >

“Cara, quase três anos que me livrei disso. Hoje em dia eu olho e acho tão bizarro. Ainda bem que me livrei. Livramento mesmo! Força para quem tá querendo também”, desabafou Selton, que está se preparando para estrear ‘Anaconda’ nos cinemas internacionais. Na legenda do vídeo, o artista ainda escreveu: “Força para quem quer parar. É possível”. >