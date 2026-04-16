Após AVC, Marido de Kelly Key identifica ‘buraquinho’ no coração e inicia tratamento: ‘Deus no comando’

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Felipe Sena
Publicado em 16 de abril de 2026 às 20:37
Mico Freitas, de 44 anos, esposo de Kelly Key, de 43, usou as redes sociais nesta quinta-feira (16) para tranquilizar os seguidores e revelar o resultado do exame que identificou a causa do AVC que o empresário sofreu nos últimos dias.
De acordo com Mico foi identificado um Forame Oval Patente (FOP), uma espécie de “buraquinho” no coração de dimensão intermédia/grande, sendo necessária uma pequena intervenção para corrigir o problema. Confira mensagem completa:
Mico Freitas
Nesta quarta-feira (15), Kelly Key fez uma publicação nas redes sociais quando estava à espera de Mico realizar um exame, demonstrando sua fé. Veja:
Mico sofreu um AVC isquêmico, no dia 6 de abril, enquanto o casal estava em Lisboa. Na ocasião, Kelly Key agiu com rapidez ao notar os primeiros sintomas do AVC, como fala enrolada e perda de coordenação do lado esquerdo do corpo. Ela levou o esposo ao hospital em 23 minutos após o início do episódio. Mico recebeu alta na quinta-feira (9) e voltou para casa medicado e em recuperação.
Em publicação no Instagram, Mico agradeceu a ação rápida de Kelly aos médicos e frisou que é necessário aproveitar a vida, que é “um sopro”.
"Não vale a pena viver estressado com coisas pequenas. O segundo é agradecer. Cada ligação, cada visita, cada mensagem — de amigos, da família e até de pessoas que eu nem conheço. Na internet, vemos muita coisa ruim, mas receber tanto carinho me fez sentir amado, acolhido e, sem dúvida, ajudou na minha recuperação. É impossível responder a todos, mas estou lendo cada mensagem", escreveu.