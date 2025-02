MUDOU ALGUMA COISA?

Após ficar famosa por negar assento de avião à criança, Jeniffer Castro faz harmonização facial

Atualmente Jeniffer conta com mais de 2 milhões de seguidores nas redes sociais

Jeniffer Castro ficou no centro dos holofotes em dezembro do ano passado após se recusar a trocar de lugar com uma criança em um avião. O vídeo viralizou nas redes sociais e, um mês depois do ocorrido, Jeniffer segue colhendo os frutos como influenciadora, com mais de 2 milhões de seguidores, e mostrou o resultado de seu primeiro procedimento estético. >