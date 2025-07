SAÚDE E BEM-ESTAR

Aprenda a identificar quando sua casa está contaminada por germes e como eliminá-los

Vilões podem aparecer mesmo quando tudo parece limpo

Com hábitos simples de higiene e desinfecção, é possível reduzir significativamente os riscos de contaminação no dia a dia. >

A boa notícia é que manter esses vilões invisíveis sob controle não é complicado. Pequenas mudanças nos cuidados com os ambientes e objetos do lar já fazem uma grande diferença. >

Cozinha concentra mais germes que o banheiro

Segundo a National Sanitation Foundation (NSF), áreas onde os alimentos são armazenados ou preparados, como a cozinha, são as mais contaminadas da casa. Um dado alarmante: mais de 75% das esponjas e panos de prato continham Salmonella, E. coli e até fezes — muito mais do que as torneiras do banheiro, por exemplo. >