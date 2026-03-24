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Apresentadora da Globo tem iate de R$ 20 milhões com jacuzzi, e luxo impressiona

Estrutura de alto padrão combina conforto, privacidade e tecnologia em alto-mar

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio
  • Foto do(a) author(a) Helena Merencio

  • Agência Correio

  • Helena Merencio

Publicado em 24 de março de 2026 às 19:30

A participação no programa aproximou o público da vida pessoal de Ana Maria Braga e transformou a embarcação em um item conhecido
A participação no programa aproximou o público da vida pessoal de Ana Maria Braga e transformou a embarcação em um item conhecido Crédito: Multishow/Wikimeda Commons

Ana Maria Braga, apresentadora do Mais Você na TV Globo, aos 76 anos, transformou o lazer em alto-mar em um verdadeiro símbolo de sua carreira consolidada.

A comunicadora adquiriu um iate avaliado em cerca de R$ 20 milhões, equipado com suítes privativas, jacuzzi, salões amplos e decks que lembram uma residência de luxo.

Dentre inúmeras funcionalidades curiosas, a embarcação permite que momentos de descanso se tornem experiências completas e sofisticadas, refletindo o patrimônio acumulado ao longo de décadas de trabalho da apresentadora.

6 curiosidades sobre Ana Maria Braga

Ana Maria Braga já apresentou o Mais Você sem dormir, mantendo energia e bom humor por Reprodução
Louro José foi parceiro inseparável de Ana Maria desde 1997 por Reprodução
A apresentadora viajou de motorhome pelos EUA, explorando lugares como o Grand Canyon por Reprodução
O livro Mais Você 10 Anos reúne receitas e bastidores do programa e foi um sucesso de vendas por Reprodução
Em 2003, Ana Maria lançou o álbum Sou Eu, com canções inéditas e textos recitados por ela por Reprodução
Ana Maria Braga já comandou o Mais Você direto do estúdio e de sua fazenda por Reprodução
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Ana Maria Braga já apresentou o Mais Você sem dormir, mantendo energia e bom humor por Reprodução

Assim, ela foi capaz de consolidando o estilo de vida exclusivo entre gravações, viagens e períodos de descanso em alto-mar.

Com recursos que unem conforto, privacidade e tecnologia, o iate se tornou não apenas um refúgio, mas também um símbolo de prestígio e notoriedade.

Uma casa flutuante de 25 metros

Com 25 metros de comprimento, o iate impressiona pelo porte e pela distribuição inteligente dos ambientes. Internamente, cinco suítes garantem privacidade total.

Cada uma delas é equipada com banheiro próprio, totalizando sete banheiros ao longo da embarcação, enquanto salões amplos funcionam como áreas de convivência, ideais para encontros, refeições e momentos de relaxamento entre amigos e familiares.

A parte externa também se destaca: a jacuzzi foi posicionada estrategicamente para oferecer vista panorâmica do mar, enquanto os decks espaçosos permitem circulação livre e interação com o ambiente natural.

Para maximizar ainda mais o luxo, um salão versátil completa a experiência, podendo ser usado tanto para refeições quanto para entretenimento, equilibrando funcionalidade e lazer.

Luxo que caminha junto com tecnologia

Além do luxo evidente, a embarcação conta com sistemas modernos de navegação, garantindo segurança em trajetos variados e autonomia para viagens longas.

O projeto integra áreas internas e externas de forma fluida, com atenção ao conforto térmico e à circulação de ar, tornando a permanência a bordo agradável em todos os momentos.

Outro diferencial é a possibilidade de personalização dos ambientes, característica comum em iates de alto padrão.

Áreas sombreadas e abertas permitem que os ocupantes aproveitem diferentes momentos do dia, do descanso à socialização, criando uma rotina completa em alto-mar.

O iate que brilhou na telinha

O iate ganhou notoriedade extra em 2009, ao servir de cenário da novela Viver a Vida, da TV Globo. A participação no programa aproximou o público da vida pessoal de Ana Maria Braga e transformou a embarcação em um item conhecido, reforçando seu papel como reflexo do estilo de vida sofisticado da apresentadora e despertando curiosidade sobre bens de alto valor ligados a figuras públicas.

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Custos altos, experiência única

Manter uma embarcação desse porte envolve investimentos contínuos, incluindo manutenção, equipe especializada e taxas de marina.

Ainda assim, o valor é percebido como parte de uma rotina que privilegia conforto, privacidade e experiências exclusivas.

Entre gravações, viagens e momentos de descanso, o iate milionário simboliza a trajetória da apresentadora, traduzindo em patrimônio tudo o que Ana Maria Braga conquistou ao longo de anos de dedicação à televisão brasileira.

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