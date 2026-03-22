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O alerta do passado: o que a análise de esqueletos milenares ensina sobre nossa saúde hoje

Estudos com tártaro fossilizado mostram como dieta e hábitos modernos transformaram a saúde bucal humana.

  • Foto do(a) author(a) Henrique Moraes
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Henrique Moraes

  • Agência Correio

Publicado em 22 de março de 2026 às 09:58

Tártaro preservado em esqueletos antigos funciona como uma cápsula do tempo da saúde humana
Tártaro preservado em esqueletos antigos funciona como uma cápsula do tempo da saúde humana Crédito: Freepik

Arqueólogos e médicos estão unindo forças em 2026 para estudar o "microbioma fóssil". Ao analisar o tártaro nos dentes de esqueletos de 5 mil anos, cientistas descobriram que nossos ancestrais tinham bactérias que preveniam cáries e obesidade, microorganismos que perdemos com a dieta moderna. Essa "arqueologia médica" está ajudando a criar novos probióticos.

O que antes era visto apenas como resíduo dentário hoje se tornou uma das principais fontes de informação sobre a saúde humana no passado.

Pesquisadores utilizam técnicas avançadas para estudar o tártaro e entender como a vida moderna transformou a microbiota oral e impactou doenças comuns hoje.

Vá ao dentista para cuidar da saúde dos dentes

É importante ficar atento aos sintomas e consultar um cirurgião-dentista (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock) por Imagem: Prostock-studio | Shutterstock
Dentista recomenda fruta que já é comum nas fruteiras de todo brasileiro. por Imagem: PxHere
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A ida ao dentista é importante para garantir a saúde dos dentes das crianças (Imagem: Harbucks | Shutterstock) por
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É importante ficar atento aos sintomas e consultar um cirurgião-dentista (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock) por Imagem: Prostock-studio | Shutterstock

A cápsula do tempo bucal

O tártaro, também conhecido como cálculo dental, forma-se a partir da mineralização da placa bacteriana. Em esqueletos antigos, ele endurece e preserva microrganismos, proteínas e DNA.

Segundo estudos publicados em revistas científicas como Nature e Proceedings of the National Academy of Sciences, esse material pode resistir por milhares de anos sem grandes alterações.

Isso permite que cientistas reconstruam dietas antigas, identifiquem patógenos e até detectem substâncias consumidas, como plantas medicinais. Esse tipo de análise já ajudou pesquisas sobre avanços da medicina moderna e tecnologia, ampliando a compreensão da evolução das doenças.

O DNA preservado por milênios

O diferencial do tártaro está na sua capacidade de proteger o DNA de bactérias e do próprio hospedeiro. Isso cria um registro detalhado da microbiota oral ao longo da história.

Pesquisadores identificaram mudanças significativas na composição bacteriana a partir da Revolução Industrial, período marcado pelo aumento do consumo de açúcar e alimentos processados.

Essas transformações também aparecem em análises relacionadas a alimentação e saúde no dia a dia, indicando impactos diretos na qualidade de vida.

Os dados sugerem que a diversidade bacteriana diminuiu ao longo do tempo, o que pode estar ligado ao aumento de doenças bucais e sistêmicas.

O mistério das bactérias perdidas:

A saúde bucal dos humanos antigos era, em muitos casos, mais equilibrada do que a atual. Isso não significa ausência de problemas, mas uma microbiota mais diversa e estável.

Com a industrialização, a dieta rica em açúcares e ultraprocessados alterou esse equilíbrio. Isso favoreceu bactérias associadas a cáries e doenças gengivais.

Especialistas apontam que esse processo acompanha mudanças discutidas em impactos do estilo de vida moderno, incluindo sedentarismo e hábitos alimentares.

  • Mais açúcar na dieta
  • Menor diversidade bacteriana
  • Aumento de doenças inflamatórias

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Probióticos ancestrais

Uma das linhas mais promissoras de pesquisa envolve o uso de bactérias antigas para restaurar o equilíbrio da microbiota oral. Os chamados “probióticos ancestrais” buscam reintroduzir microrganismos benéficos que desapareceram com a modernidade.

Essa abordagem dialoga com tendências atuais em novas fronteiras da saúde e bem-estar, que priorizam prevenção e equilíbrio biológico.

Embora ainda em fase de estudo, a ideia é desenvolver tratamentos que vão além da eliminação de bactérias, focando na reconstrução de um ecossistema saudável.

Tags:

Saúde

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