ASTROLOGIA

Áries, Câncer e mais 2 signos vivem uma virada radical na segunda metade de abril e entram em uma nova fase

Mudanças intensas colocam esses signos em outro nível e transformam completamente seus caminhos

Giuliana Mancini

Publicado em 19 de abril de 2026 às 07:00

Signos e felicidade Crédito: Imagem criada por IA

A segunda metade de abril chega como um divisor de águas para alguns signos, trazendo mudanças rápidas, decisões importantes e uma sensação clara de avanço. Depois de um período de pressão e ajustes, tudo começa a se mover com mais força, abrindo espaço para crescimento, reconhecimento e novos caminhos. Segundo a astróloga Helena Hathor, esses signos passam por uma espécie de salto de realidade, entrando em uma nova fase que muda completamente o rumo de suas vidas. Veja a previsão do site "Your Tango".

Áries: Você entra em um dos momentos mais marcantes do seu ciclo recente, com decisões importantes que começam a redefinir sua vida. Tudo o que estava te segurando perde força, e você passa a agir com mais clareza e firmeza. Existe uma mudança visível na sua postura, que impacta tanto suas relações quanto seus objetivos de longo prazo. Esse é o momento de assumir seu poder e seguir sem dúvidas.

Dica cósmica: Confie nas decisões que você está tomando agora.

Viagens que são a cara de Áries 1 de 10

Câncer: Sua vida profissional ganha destaque de forma intensa. O que antes estava nos bastidores agora vem à tona, trazendo reconhecimento, oportunidades e até mudanças de posição. Você começa a mostrar do que realmente é capaz, e isso te coloca em outro nível. É um momento de visibilidade e crescimento que pode abrir portas importantes.

Dica cósmica: Aproveite as oportunidades sem se esconder.

Viagens que são a cara de Câncer 1 de 10

Virgem: Uma sensação de justiça começa a se instalar, especialmente em relação a situações e pessoas do passado. Você se afasta do que não te fez bem e abre espaço para um ciclo mais leve e próspero. Existe um crescimento claro acontecendo, e ele vem acompanhado de reconhecimento e novas possibilidades. Quem duvidou de você agora começa a enxergar seu valor.

Dica cósmica: Não carregue mais o que já deveria ter sido deixado para trás.

Viagens que são a cara de Virgem 1 de 10

Escorpião: Mesmo que o início pareça mais intenso, você entra em uma fase de construção sólida e crescimento real. Responsabilidades aumentam, mas elas vêm acompanhadas de oportunidades que podem te levar muito mais longe. Esse é um momento de assumir compromissos importantes e investir no que realmente vale a pena. O esforço feito agora tende a trazer retorno significativo.

Dica cósmica: Comprometa-se com o que você quer construir a longo prazo.