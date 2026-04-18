ASTROLOGIA

Cansaço extremo, insônia e dores de cabeça? A astrologia explica quando isso finalmente começa a passar

Uma sobrecarga rara de energia está afetando corpo e mente ao mesmo tempo, mas já existe data para o alívio começar

Giuliana Mancini

Publicado em 15 de abril de 2026 às 09:02

Signos e alerta vermelho Crédito: Imagem gerada por IA

Se você anda exausta, com dificuldade para dormir e sentindo dores de cabeça mais frequentes, não é impressão sua. Esse tipo de sintoma tem se intensificado nos últimos dias e muita gente está passando exatamente pelo mesmo. Segundo astrólogos, há uma concentração incomum de energia que mexe diretamente com o emocional e o físico, criando uma sensação constante de tensão, irritação e desgaste. A boa notícia é que esse pico não dura para sempre e já começa a dar sinais de trégua.

Se você está irritada, cansada mas sem conseguir dormir e com mais dores de cabeça que o normal, a explicação pode estar nesse momento astrológico intenso. “Essa é uma astrologia difícil”, afirmou Chani Nicholas. E não é exagero: segundo ela, “a última vez que tantos planetas se reuniram em Áries foi em 1821”.

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Para a astróloga Abigal-Rose Remmer, o problema está no excesso de intensidade concentrada em um só lugar. “Temos muita energia em Áries agora”, explicou, completando que “nunca deveríamos ter tanta energia em um signo tão impulsivo”.

Esse acúmulo, conhecido como stellium, acontece quando vários planetas se concentram no mesmo signo, amplificando seus efeitos. No caso de Áries, isso se traduz em aceleração, impaciência e dificuldade de desacelerar a mente.

Segundo Dan Sallows, esse período está longe de ser comum. “Temos um stellium em Áries, com Sol, Saturno, Netuno, Vênus e outros, enquanto Marte e Mercúrio também entram em cena”, disse, descrevendo o momento como intenso e desafiador.

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Stellium é quando vários planetas ficam concentrados no mesmo signo ao mesmo tempo. Isso cria uma espécie de “sobrecarga” daquela energia específica. No caso de Áries, que já é intenso, impulsivo e acelerado, esse acúmulo deixa tudo mais extremo: emoções, pensamentos e até reações físicas.

Como Áries rege a região da cabeça, não é coincidência que dores e tensão mental estejam mais fortes. Pensamentos acelerados, emoções à flor da pele e impulsividade criam um estado constante de alerta, dificultando o descanso e afetando diretamente o corpo.

Mas nem tudo é negativo. A astróloga Lynn Hayes destaca que esse momento também traz crescimento. “Essa combinação exige responsabilidade nas áreas em que fomos impulsivos demais”, explicou. E, depois que essa fase passa, os ganhos aparecem: mais coragem, clareza e capacidade de agir com confiança.

O alívio começa a se aproximar a partir deste domingo, 19 de abril, conforme essa concentração intensa vai se desfazendo e a energia se estabiliza. Aos poucos, o corpo e a mente voltam ao ritmo normal.