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Cansaço extremo, insônia e dores de cabeça? A astrologia explica quando isso finalmente começa a passar

Uma sobrecarga rara de energia está afetando corpo e mente ao mesmo tempo, mas já existe data para o alívio começar

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 15 de abril de 2026 às 09:02

Signos e alerta vermelho
Signos e alerta vermelho Crédito: Imagem gerada por IA

Se você anda exausta, com dificuldade para dormir e sentindo dores de cabeça mais frequentes, não é impressão sua. Esse tipo de sintoma tem se intensificado nos últimos dias e muita gente está passando exatamente pelo mesmo. Segundo astrólogos, há uma concentração incomum de energia que mexe diretamente com o emocional e o físico, criando uma sensação constante de tensão, irritação e desgaste. A boa notícia é que esse pico não dura para sempre e já começa a dar sinais de trégua.

Se você está irritada, cansada mas sem conseguir dormir e com mais dores de cabeça que o normal, a explicação pode estar nesse momento astrológico intenso. “Essa é uma astrologia difícil”, afirmou Chani Nicholas. E não é exagero: segundo ela, “a última vez que tantos planetas se reuniram em Áries foi em 1821”.

Perfume ideal para cada signo

Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA
Perfume para Áries: intenso e marcante, com notas de pimenta rosa, couro e âmbar por Imagem criada com IA
Perfume para Áries: Hadiya (O Boticário) por Divulgação
Perfume para Áries: Noir Extreme (Tom Ford) por Divulgação
Perfume para Touro: quente e confortável, com notas de baunilha, sândalo e caramelo por Imagem criada com IA
Perfume para Touro: Egeo Dolce (O Boticário) por Divulgação
Perfume para Touro: La Vie Est Belle (Lancôme) por Divulgação
Perfume para Gêmeos: leve e versátil, com notas cítricas, chá e frutas frescas por Imagem criada com IA
Perfume para Gêmeos: Kaiak (Natura) por Reprodução
Perfume para Gêmeos: Light Blue (D&G) por Reprodução
Perfume para Câncer: delicado e acolhedor, com notas de flor branca, leite e baunilha suave por Imagem criada com IA
Perfume para Câncer: Essencial Oud Vanilla (Natura) por Reprodução
Perfume para Câncer: Shalimar (Guerlain) por Reprodução
Perfume para Leão: glamouroso e envolvente, com notas de flor de laranjeira, mel e âmbar dourado por Imagem criada com IA
Perfume para Leão: Coffee Duo Woman (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Leão: Lady Million (Paco Rabanne) por Reprodução
Perfume para Virgem: limpo e sofisticado, com notas de chá verde, almíscar e lavanda por Imagem criada com IA
Perfume para Virgem: Água de Lavanda (Phebo) por Reprodução
Perfume para Virgem: CK One (Calvin Klein) por Reprodução
Perfume para Libra: floral equilibrado, com notas de rosa, peônia e almíscar suave por Imagem criada com IA
Perfume para Libra: Floratta in Rose (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Libra: Miss Dior Blooming Bouquet (Dior) por Reprodução
Perfume para Escorpião: intenso e misterioso, com notas de patchouli, incenso e baunilha escura por Imagem criada com IA
Perfume para Escorpião: Egeo Bomb Black (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Escorpião: Black Opium (YSL) por Reprodução
Perfume para Sagitário: vibrante e livre, com notas de frutas tropicais, especiarias e cítricos por Imagem criada com IA
Perfume para Sagitário: Kaiak Aventura (Natura) por Reprodução
Perfume para Sagitário: CK Be (Calvin Klein) por Reprodução
Perfume para Capricórnio: clássico e elegante, com notas de madeira, couro e âmbar seco por Imagem criada com IA
Perfume para Capricórnio: Malbec (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Capricórnio: Tuscan Leather (Tom Ford) por Reprodução
Perfume para Aquário: moderno e diferente, com notas de ozônio, lavanda e acordes metálicos por Imagem criada com IA
Perfume para Aquário: Kaiak Urbe (Natura) por Reprodução
Perfume para Aquário: L’Eau d’Issey (Issey Miyake) por Reprodução
Perfume para Peixes: suave e etéreo, com notas aquáticas, jasmim e baunilha leve por Imagem criada com IA
Perfume para Peixes: Kaiak Oceano (Natura) por Reprodução
Perfume para Peixes: Acqua di Gioia (Giorgio Armani) por Reprodução
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Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA

Para a astróloga Abigal-Rose Remmer, o problema está no excesso de intensidade concentrada em um só lugar. “Temos muita energia em Áries agora”, explicou, completando que “nunca deveríamos ter tanta energia em um signo tão impulsivo”.

Esse acúmulo, conhecido como stellium, acontece quando vários planetas se concentram no mesmo signo, amplificando seus efeitos. No caso de Áries, isso se traduz em aceleração, impaciência e dificuldade de desacelerar a mente.

Segundo Dan Sallows, esse período está longe de ser comum. “Temos um stellium em Áries, com Sol, Saturno, Netuno, Vênus e outros, enquanto Marte e Mercúrio também entram em cena”, disse, descrevendo o momento como intenso e desafiador. 

Veja as características dos signos

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Veja as características dos signos por Divulgação/Guru virtual
Veja as características dos signos por Divulgação/Guru virtual
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Stellium é quando vários planetas ficam concentrados no mesmo signo ao mesmo tempo. Isso cria uma espécie de “sobrecarga” daquela energia específica. No caso de Áries, que já é intenso, impulsivo e acelerado, esse acúmulo deixa tudo mais extremo: emoções, pensamentos e até reações físicas.

Como Áries rege a região da cabeça, não é coincidência que dores e tensão mental estejam mais fortes. Pensamentos acelerados, emoções à flor da pele e impulsividade criam um estado constante de alerta, dificultando o descanso e afetando diretamente o corpo.

Mas nem tudo é negativo. A astróloga Lynn Hayes destaca que esse momento também traz crescimento. “Essa combinação exige responsabilidade nas áreas em que fomos impulsivos demais”, explicou. E, depois que essa fase passa, os ganhos aparecem: mais coragem, clareza e capacidade de agir com confiança.

O alívio começa a se aproximar a partir deste domingo, 19 de abril, conforme essa concentração intensa vai se desfazendo e a energia se estabiliza. Aos poucos, o corpo e a mente voltam ao ritmo normal.

Até lá, o melhor caminho é respeitar seus limites. A própria Chani Nicholas resume bem: “frustração e esgotamento são prováveis, mas vitórias também são possíveis se você agir dentro dos seus limites e encontrar formas saudáveis de lidar com essa intensidade”.

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