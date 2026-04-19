TURISMO

A cidade brasileira que é 48% mais barata que Lisboa e ainda lidera o ranking de segurança

Com o setor tecnológico respondendo por 25% do PIB municipal e baixos índices de criminalidade, a capital catarinense se torna o refúgio ideal, apesar da alta valorização do mercado imobiliário



Raphael Miras

Agência Correio

Publicado em 19 de abril de 2026 às 08:14

A combinação de segurança recorde, natureza preservada e economia do conhecimento transforma Florianópolis no destino mais cobiçado por quem quer trabalhar onde os outros passam férias Crédito: WIkimedia Commons

O apelido histórico de "Ilha da Magia" nunca fez tanto sentido para Florianópolis, mas por motivos que vão além das suas lendas e das suas 100 praias oficiais.

Atualmente, a capital catarinense vive um fenômeno raro no Brasil: o equilíbrio real entre um ecossistema tecnológico de ponta e uma qualidade de vida que lidera os rankings nacionais.

Oficializada por lei federal como a Capital Nacional das Startups, a cidade consolidou uma transformação que começou silenciosamente na década de 1980.

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O fenômeno da "Ilha do Silício"

Diferente de outros grandes centros, Florianópolis não se tornou um polo tech por acaso.

A limitação geográfica da ilha impediu a instalação de indústrias poluentes, forçando o desenvolvimento de uma "economia do conhecimento". Atualmente, o setor de tecnologia é responsável por cerca de 25% do PIB municipal.

Os números impressionam: são 7,4 negócios de tecnologia para cada mil habitantes, uma densidade superior à de São Paulo.

Esse ecossistema emprega mais de 38 mil pessoas em cargos de alta qualificação, impulsionado por universidades de elite como a UFSC e a UDESC, além do suporte de entidades como a ACATE.

Segurança e desenvolvimento humano

Para quem busca um novo endereço, o maior atrativo não é apenas o emprego, mas a segurança. Florianópolis é hoje a capital mais segura do Brasil, registrando uma taxa de 10,7 homicídios por 100 mil habitantes, índice muito abaixo da média nacional e de outras metrópoles.

Essa tranquilidade reflete diretamente no Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM). Com uma pontuação de 0,847, a cidade ostenta o maior indicador entre todas as capitais brasileiras.

Viver aqui significa ter acesso a serviços públicos eficientes e um ambiente que favorece o desenvolvimento familiar em meio à natureza preservada.

O refúgio dos nômades digitais

O novo perfil de trabalhador remoto encontrou em Florianópolis o cenário ideal. A cidade foi o segundo destino mundial que mais cresceu em popularidade entre os nômades digitais nos últimos anos. Entre 2018 e 2025, o número desses profissionais na ilha saltou mais de 224%.

A explicação está na combinação de infraestrutura urbana e lazer. Um profissional pode encerrar uma reunião em um coworking moderno e, minutos depois, estar fazendo trilha na Lagoinha do Leste ou surfando na Praia Mole. Além disso, para estrangeiros, o custo de vida é altamente competitivo: morar em Floripa chega a ser 48% mais barato do que em Lisboa.

O desafio do custo de vida

Nem tudo são flores na Ilha da Magia. O sucesso e a alta procura transformaram Florianópolis em uma das cidades mais caras do país. Pesquisas mostram que a capital lidera as buscas no Google sobre "custo de vida", justamente porque o morador sente o peso no bolso.

O aluguel na cidade é o quinto mais valorizado do Brasil, e a cesta básica é a segunda mais cara entre as capitais, perdendo apenas para São Paulo. O transporte público também é um ponto de atenção, registrando uma das passagens mais caras do território nacional.

Um destino para o ano inteiro

Apesar dos desafios de mobilidade e custo, Florianópolis deixou de ser um destino meramente sazonal.

O turismo agora é contínuo, atraindo quem busca gastronomia açoriana no Ribeirão da Ilha, o pôr do sol em Santo Antônio de Lisboa ou o patrimônio arqueológico da Ilha do Campeche.

Com a meta de se tornar a capital mundial dos nômades digitais até 2030, a cidade segue investindo em eficiência energética e políticas de inovação.