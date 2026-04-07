As praias do Brasil estão começando a desaparecer; entenda

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Agência Correio
Bianca Hirakawa
Publicado em 7 de abril de 2026 às 07:00
Uma enorme massa de gelo localizada na Antártida, conhecida como “geleira do fim do mundo”, pode até parecer algo distante da realidade do Brasil. Mas seus efeitos já preocupam cientistas e podem, sim, chegar até as praias brasileiras.
Isso acontece por causa da geleira Thwaites, uma das maiores e mais instáveis do planeta, que está derretendo cada vez mais rápido. Esse processo tem chamado a atenção de pesquisadores do mundo todo por causa das possíveis consequências.
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A Thwaites ganhou esse apelido “dramático” por um motivo importante: se ela colapsar completamente, o nível dos oceanos pode subir mais de meio metro. E o problema não para por aí.
Esse aumento pode causar um efeito em cadeia, afetando outras geleiras e acelerando ainda mais a elevação do nível do mar. Ou seja, o impacto pode ser muito maior do que parece à primeira vista.
Além disso, esse processo já começou. O aquecimento dos oceanos está derretendo a base da geleira, o que enfraquece sua estrutura e faz com que ela perca gelo mais rapidamente.
Mesmo estando a milhares de quilômetros de distância, o derretimento da geleira pode afetar diretamente o litoral brasileiro. Com o aumento do nível do mar, a água avança sobre a areia, o que pode diminuir o tamanho das praias e aumentar a erosão.
Em regiões como o litoral de São Paulo, por exemplo, já existem projeções que indicam risco de alagamentos em áreas mais baixas nas próximas décadas, caso esse cenário continue.
Outro problema é que o avanço do mar pode atingir reservatórios de água doce subterrânea, prejudicando o abastecimento e o equilíbrio do meio ambiente nas regiões costeiras.