CIÊNCIA

As praias do Brasil estão começando a desaparecer; entenda

Uma geleira gigante na Antártida está derretendo mais rápido do que o esperado



Agência Correio

Bianca Hirakawa

Publicado em 7 de abril de 2026 às 07:00

Mesmo distante, o fenômeno pode afetar diretamente as praias brasileiras nos próximos anos Crédito: NASA

Uma enorme massa de gelo localizada na Antártida, conhecida como “geleira do fim do mundo”, pode até parecer algo distante da realidade do Brasil. Mas seus efeitos já preocupam cientistas e podem, sim, chegar até as praias brasileiras.

Isso acontece por causa da geleira Thwaites, uma das maiores e mais instáveis do planeta, que está derretendo cada vez mais rápido. Esse processo tem chamado a atenção de pesquisadores do mundo todo por causa das possíveis consequências.

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Por que essa geleira preocupa tanto?

A Thwaites ganhou esse apelido “dramático” por um motivo importante: se ela colapsar completamente, o nível dos oceanos pode subir mais de meio metro. E o problema não para por aí.

Esse aumento pode causar um efeito em cadeia, afetando outras geleiras e acelerando ainda mais a elevação do nível do mar. Ou seja, o impacto pode ser muito maior do que parece à primeira vista.

Além disso, esse processo já começou. O aquecimento dos oceanos está derretendo a base da geleira, o que enfraquece sua estrutura e faz com que ela perca gelo mais rapidamente.

O impacto pode chegar ao Brasil

Mesmo estando a milhares de quilômetros de distância, o derretimento da geleira pode afetar diretamente o litoral brasileiro. Com o aumento do nível do mar, a água avança sobre a areia, o que pode diminuir o tamanho das praias e aumentar a erosão.

Em regiões como o litoral de São Paulo, por exemplo, já existem projeções que indicam risco de alagamentos em áreas mais baixas nas próximas décadas, caso esse cenário continue.