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Astrid Fontenelle abre o jogo e faz revelação surpreendente sobre demissão da Globo

Apresentadora comandou o Saia Justa por 11 anos e foi desligada em 2023

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 10 de junho de 2026 às 10:26

Astrid Fontenelle
Astrid Fontenelle Crédito: Reprodução/Instagram

Astrid Fontenelle abriu o jogo sobre sua saída do GNT, em 2023, após 18 anos de contrato com o canal da Globo. Ela revelou que nunca recebeu uma explicação clara para sua saída e que, até hoje, não sabe o que motivou a sua demissão.

A apresentadora ficou à frente do Saia Justa por 11 anos, e foi responsável por programas como Chegadas e Partidas e Admiráveis Conselheiras. Em entrevista ao programa Desculpa Alguma Coisa, do Canal UOL, ela falou que o desligamento aconteceu mesmo com desempenho positivo das atrações que comandava.

Mansão de Astrid Fontenelle em Morro de São Paulo

Astrid Fontenelle abriu mansão em Morro de São Paulo e mostrou decoração inspirada na Bahia por Ruy Teixeira
Astrid Fontenelle abriu mansão em Morro de São Paulo e mostrou decoração inspirada na Bahia por Ruy Teixeira
Astrid Fontenelle abriu mansão em Morro de São Paulo e mostrou decoração inspirada na Bahia por Ruy Teixeira
Astrid Fontenelle abriu mansão em Morro de São Paulo e mostrou decoração inspirada na Bahia por Ruy Teixeira
Astrid Fontenelle abriu mansão em Morro de São Paulo e mostrou decoração inspirada na Bahia por Ruy Teixeira
Astrid Fontenelle abriu mansão em Morro de São Paulo e mostrou decoração inspirada na Bahia por Ruy Teixeira
Astrid Fontenelle abriu mansão em Morro de São Paulo e mostrou decoração inspirada na Bahia por Ruy Teixeira
Astrid Fontenelle abriu mansão em Morro de São Paulo e mostrou decoração inspirada na Bahia por Ruy Teixeira
Astrid Fontenelle abriu mansão em Morro de São Paulo e mostrou decoração inspirada na Bahia por Ruy Teixeira
Astrid Fontenelle abriu mansão em Morro de São Paulo e mostrou decoração inspirada na Bahia por Ruy Teixeira
Astrid Fontenelle abriu mansão em Morro de São Paulo e mostrou decoração inspirada na Bahia por Ruy Teixeira
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Astrid Fontenelle abriu mansão em Morro de São Paulo e mostrou decoração inspirada na Bahia por Ruy Teixeira

"Não faço a menor ideia [do que aconteceu]. Ninguém fala, ninguém dá a real. (...) No "Chegadas e Partidas", a desculpa foi que venceu o contrato... Eu não sei o que foi", falou.

Ela contou que, durante o processo de demissão, recebeu recortes de desempenho dos programas por praça e público. Porém, questionou a cobrança diante do perfil do GNT, e questionou os critérios utilizados para avaliar os resultados das atrações. "Nós fomos bem em São Paulo, mas não fomos bem em Goiânia. Nossa, oi, né? Nós fomos bem no feminino, mas não fomos bem no masculino".

Na época da saída, a coluna 'Outro Canal', da Folha de S. Paulo, afirmou que a não renovação do contrato de Astrid fazia parte de um projeto de reformulação do GNT para 2026. 

Ao ser questionada pela apresentadora Tati Bernardi se o desligamento pode ter relação com etarismo, a apresentadora, de 65 anos, falou que considera essa hipótese, mas disse acreditar que a decisão também pode ter sido motivada por seus posicionamentos políticos.

"Pode ter rolado [um etarismo]. Eu sou uma pessoa que se posiciona e não vou deixar de me posicionar enquanto houver desigualdades, indiferenças, ameaças de fascismo, racismo. Eu tenho um filho preto e não posso não me posicionar", comentou.

Astrid também garantiu que a vida financeira está melhor agora do que antes, embora tenha ressaltado que nunca esteve no grupo de "milionários da televisão" e que recebia como uma jornalista bem remunerada. "Acho que ganhei a oportunidade de ser dona do meu nariz".

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