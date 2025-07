SAÚDE

Bactérias super-resistentes podem matar 39 milhões até 2050, alerta estudo

Ciência alerta o que podemos fazer para diminuir o número de mortes

Uma nova pesquisa acende o alerta: o uso indiscriminado de antibióticos está fortalecendo bactérias, tornando-as mais perigosas e letais. Um estudo publicado na revista The Lancet projeta um aumento drástico nas mortes causadas por esses microrganismos em todo o planeta, impactando principalmente a América Latina e Caribe. >

Com base na análise de internações, vendas de antibióticos e perfis de resistência de 22 espécies bacterianas, a estimativa é assustadora. Estamos diante de uma corrida contra o tempo para combater uma ameaça invisível que pode custar milhões de vidas.>

Aumento alarmante da mortalidade

A projeção para 2050 indica 1,91 milhão de óbitos anuais devido a doenças bacterianas, um crescimento de quase 70% em relação a 1990. Um dos fatores cruciais para essa escalada é o envelhecimento da população, com mais pessoas idosas, que são mais vulneráveis a infecções e complicações crônicas.>

Caminhos para o futuro

O estudo publicado na The Lancet apresenta cenários distintos para o controle da resistência bacteriana. Um deles sugere que, sem mudanças significativas, a tendência de mortes continuará a crescer, conforme as projeções iniciais, com cerca de 1,91 milhão de mortes anuais por essa causa. O momento exige medidas preventivas e soluções inovadoras.>