PLAYSSON, PLAYSSON

BaianaSystem antecipa detalhes de show gratuito em Salvador, o primeiro desde o Carnaval; confira

Após turnê pela Europa e imersão em estúdio para a gravação de um novo disco, a BaianaSystem faz, neste sábado (17), seu primeiro show em Salvador desde o Carnaval. A apresentação acontece na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, dentro do festival gratuito SouJuvs, e contará com as participações de Vandal e Agatha Clarissa, instrumentista representante da guitarra baiana.