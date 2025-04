SE SAFOU

BBB 25: João Gabriel vence prova do anjo e está imune

Com isso, Vitória Strada só poderá votar em Renata ou João Pedro na formação do paredão

João Gabriel saiu da Mira do Líder direto para a confortável posição de imune ao próximo paredão. O goiano venceu a Prova do Anjo na tarde desta sexta-feira (4) e garantiu que não estará na berlinda, já que essa semana o anjo é autoimune.>

Após vencer a Prova do Anjo, João Gabriel escolheu Diego Hypólito para cumprir o Monstro no BBB 25. >

"No BBB, os relacionamentos podem desmoronar a qualquer momento como em um castelo de cartas. O Castigo do Monstro dessa semana será montar um castelo de cartas de baralho. Quando tocar a música, o participante deverá ir ao local indicado e começar o seu trabalho. Ele só poderá deixar o local quando terminar de montar um belo castelo, usando todas as cartas disponíveis. A pessoa escolhida perde 300 estalecas. Se estiver no VIP, não perde os seus privilégios.", lê João Gabriel.>