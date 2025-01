RYCAAA

Bia do Brás realiza sonho e compra bolsa de R$ 20 mil: 'Ela é bem básica'

Ex-BBB ficou empolgada com o mimo que comprou pra si mesma

A ex-BBB Bia do Brás realizou seu sonho de comprar uma bolsa de luxo. Ela mostrou a novidade em suas redes sociais.>

“Comprei uma bolsa, a coisa mais linda do mundo. Ela é bem básica… Ela é apenas uma bolsa”, disse ela rindo, com uma sacola gigante da marca de luxo Yves Saint Laurent.. “Gente, nunca vi uma sacola tão pesada. Se eu colocar na mesa, eu não apareço no vídeo!”, completou ela.>