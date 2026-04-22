AMIZADE

Bia do Brás revela como Patrícia Poeta a ajudou nos bastidores e as duas choram: ‘Como uma mãe’

Ex-sister fez declaração para apresentadora durante programa ao vivo

Felipe Sena

Publicado em 22 de abril de 2026 às 20:20

Bia do Brás e Patrícia Poeta se emocionaram Crédito: Reprodução | TV Globo

Beatriz Reis, a Bia o Brás, abriu o coração durante o programa Encontro nesta quarta-feira (22) ao falar sobre Patrícia Poeta, apresentadora da programação matinal. A ex-BBB assistiu a um vídeo com sua trajetória nos últimos meses como comentarista do reality show no matutino da Globo.

Em seguida, Bia se declarou para a apresentadora. “Ai Brasil, é que a gente vê Patrícia Poeta na frente das câmeras, essa mulher elegante, chique, mas eu queria dizer Pati, que você é muito especial na minha vida, e a Patrícia me acolheu no primeiro dia em que eu saí do Big Brother, eu nunca esqueço, ela me pegou pelo braço, me levou no camarim dela, e falou: ‘Bia, eu acredito em você, e eu vou te ajudar’. Eu sempre falo: ela foi minha madrinha da televisão, e eu nunca vou saber como agradecer Pati. Que Deus abençoe muito sua vida” disse Bia do Brás aos prantos.

Patrícia Poeta 1 de 16

“Não precisa agradecer não”, prosseguiu Patrícia abraçada a Bia do Brás, e também chorando. “Você é como uma mãe, não tô te chamando de velha viu”, brincou Bia.

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