ESPIRITISMO

Cadê Emmanuel? Saiba quem é o guia espiritual que renasceu para ser o novo líder religioso, mas ninguém encontrou

Divaldo Franco partiu e deixou uma lacuna, mas a profecia de Chico Xavier reacende a busca pelo espírito elevado que teria reencarnado no ano 2000 com uma missão grandiosa: evangelizar o Brasil. Onde ele está?

O processo de reencarnação é um momento evolutivo e necessário para o espírito, mas deixa uma consequência para quem ainda é de carne e osso: a saudade. Divaldo Franco deixa um legado, mas também o saudosismo de quem era uma das principais referências na religião que tem sua maior concentração no Brasil. Apesar da lacuna deixada por Franco, o Espiritismo está longe de ser órfão. Outros guias mantém o legado que começou com Allan Kardec, como o baiano José Medrado, mas uma profecia deixada por Chico Xavier volta à tona sobre um novo nome de espírito elevado no mundo: Onde está Emmanuel? >

Primeiro vamos saber quem foi Emmanuel em outras vidas até se tornar um guia espiritual de Xavier. Resumindo, ele foi um espírito guia que falava com Chico. Suas psicografias e livros foram, na maioria, escritas pelo ser de luz desaparecido. Esta relação entre os dois terminou no final dos anos 90, por um motivo: o amigo espiritual de Xavier se prepararia para sua reencarnação, possivelmente a sua 12ª vinda à terra.>

Pois bem. Um belo dia, Emmanuel parou de falar com Chico Xavier. E reencarnou, segundo a maior referência espiritual do país. O objetivo da reencarnação seria para ser um líder religioso, como já falamos. Alguns espíritas já chegaram a dizer que Emmanuel era nada menos que Sérgio Moro. Impossível, pois o ex-juiz federal nasceu em 1972 e a data de reencarnação foi 2000 (do início da matéria). A única pista que Chico Xavier deu, além da data, foi que Emmanuel nasceu no interior de São Paulo. Também não ajuda muito: somente em 2000, São Paulo teve cerca de 332.065 nascimentos naquele ano, segundo a Fundação Seade, sem contar a região metropolitana. >