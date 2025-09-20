Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Cansou de ter sinusite? Médicos revelam qual o método mais eficaz para se livrar de vez ela

Pesquisadores do Reino Unido comprovam que cirurgia sinusal supera tratamentos comuns para rinossinusite

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 20 de setembro de 2025 às 13:30

Operação traz melhora na respiração e qualidade de vida para milhões de adultos
Operação traz melhora na respiração e qualidade de vida para milhões de adultos Crédito: Freepik

As universidades britânicas University College London, University of East Anglia e o Guy's and St Thomas' NHS Foundation Trust confirmam que a cirurgia sinusal oferece alívio consistente para pacientes com rinossinusite crônica.

A cirurgia demonstrou ser mais eficaz do que antibióticos e lavagens nasais, reduzindo sintomas e melhorando o dia a dia de quem sofre com nariz entupido prolongado.

Gripe, virose, resfriado e sinusite

Operação traz melhora na respiração e qualidade de vida para milhões de adultos por Freepik
Médicos detalham os riscos de segurar espirro, tosse, pum, xixi e até o vômito por Freepik
Imagem ilustratativa por Divulgação
Sinusite crônica por Reprodução
rouquidão persistente, que dura mais de 15 dias, merece atenção por Divulgação Freepik
Casos de influenza B apresentam alta atípica para a estação por Shutterstock
As viroses chegam como resultado da aglomeração e o excessos da folia por Shutterstock/reprodução
Farmácias começam a ampliar estoque de antigripais e anti-inflamatórios para atender a demanda pós folia por Shutterstock/reprodução
Mulher gripada por Shutterstock
1 de 9
Operação traz melhora na respiração e qualidade de vida para milhões de adultos por Freepik

Mais de 500 participantes foram acompanhados durante seis meses, com melhorias significativas relatadas em respiração, olfato e conforto facial.

Sintomas persistentes e impacto na vida

A rinossinusite crônica provoca nariz entupido constante, dor facial e cansaço. Diferente de um resfriado, pode durar anos e prejudicar o bem-estar.

Os tratamentos convencionais oferecem apenas alívio temporário, deixando pacientes frustrados e dependentes de remédios.

Esteroides nasais e lavagens salinas ajudam pouco, e muitos recorrem a sprays que podem piorar o problema a longo prazo.

Cirurgia prova resultados concretos

O estudo britânico mostrou que 87% dos pacientes operados sentiram melhora significativa após seis meses.

A professora Claire Hopkins, do Guy's Hospital, afirmou que os resultados dão confiança a médicos e pacientes na busca por tratamento cirúrgico.

A operação também promete reduzir consultas desnecessárias e otimizar o atendimento do NHS, servindo como modelo para outros países.

Alerta sobre sprays nasais

Sprays descongestionantes podem provocar efeito rebote e dependência, tornando a congestão nasal ainda pior.

Alguns especialistas defendem que medicamentos como Sudafed passem a exigir prescrição médica para evitar abusos.

Mais recentes

Imagem - Iza não comparece à final da Imperatriz; assessoria explica motivo

Iza não comparece à final da Imperatriz; assessoria explica motivo
Imagem - Vai viajar? Veja hábitos brasileiros que são considerados falta de educação em outros países

Vai viajar? Veja hábitos brasileiros que são considerados falta de educação em outros países
Imagem - É salgado? Conheça o vinho que passa 14 meses no fundo do mar e tem sabor inusitado

É salgado? Conheça o vinho que passa 14 meses no fundo do mar e tem sabor inusitado

MAIS LIDAS

Imagem - Abono dos precatórios: saiba quanto cada professor vai receber após aprovação
01

Abono dos precatórios: saiba quanto cada professor vai receber após aprovação

Imagem - Kid Bengala pede jovem de 21 anos em casamento e surpreende: ‘Grande também no amor’
02

Kid Bengala pede jovem de 21 anos em casamento e surpreende: ‘Grande também no amor’

Imagem - Prefeitura abre concurso público com 80 vagas e salários de até R$ 10,3 mil
03

Prefeitura abre concurso público com 80 vagas e salários de até R$ 10,3 mil

Imagem - Faxina geral: 6 signos vão se livrar de energias tóxicas e pessoas ruins a partir deste domingo (20)
04

Faxina geral: 6 signos vão se livrar de energias tóxicas e pessoas ruins a partir deste domingo (20)