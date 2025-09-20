SAÚDE

Cansou de ter sinusite? Médicos revelam qual o método mais eficaz para se livrar de vez ela

Pesquisadores do Reino Unido comprovam que cirurgia sinusal supera tratamentos comuns para rinossinusite

Publicado em 20 de setembro de 2025 às 13:30

Operação traz melhora na respiração e qualidade de vida para milhões de adultos Crédito: Freepik

As universidades britânicas University College London, University of East Anglia e o Guy's and St Thomas' NHS Foundation Trust confirmam que a cirurgia sinusal oferece alívio consistente para pacientes com rinossinusite crônica.

A cirurgia demonstrou ser mais eficaz do que antibióticos e lavagens nasais, reduzindo sintomas e melhorando o dia a dia de quem sofre com nariz entupido prolongado.

Mais de 500 participantes foram acompanhados durante seis meses, com melhorias significativas relatadas em respiração, olfato e conforto facial.

Sintomas persistentes e impacto na vida

A rinossinusite crônica provoca nariz entupido constante, dor facial e cansaço. Diferente de um resfriado, pode durar anos e prejudicar o bem-estar.

Os tratamentos convencionais oferecem apenas alívio temporário, deixando pacientes frustrados e dependentes de remédios.

Esteroides nasais e lavagens salinas ajudam pouco, e muitos recorrem a sprays que podem piorar o problema a longo prazo.

Cirurgia prova resultados concretos

O estudo britânico mostrou que 87% dos pacientes operados sentiram melhora significativa após seis meses.

A professora Claire Hopkins, do Guy's Hospital, afirmou que os resultados dão confiança a médicos e pacientes na busca por tratamento cirúrgico.

A operação também promete reduzir consultas desnecessárias e otimizar o atendimento do NHS, servindo como modelo para outros países.

Alerta sobre sprays nasais

Sprays descongestionantes podem provocar efeito rebote e dependência, tornando a congestão nasal ainda pior.