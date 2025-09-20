Cansou de ter sinusite? Médicos revelam qual o método mais eficaz para se livrar de vez ela

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Agência Correio
Publicado em 20 de setembro de 2025 às 13:30
As universidades britânicas University College London, University of East Anglia e o Guy's and St Thomas' NHS Foundation Trust confirmam que a cirurgia sinusal oferece alívio consistente para pacientes com rinossinusite crônica.
A cirurgia demonstrou ser mais eficaz do que antibióticos e lavagens nasais, reduzindo sintomas e melhorando o dia a dia de quem sofre com nariz entupido prolongado.
Gripe, virose, resfriado e sinusite
Mais de 500 participantes foram acompanhados durante seis meses, com melhorias significativas relatadas em respiração, olfato e conforto facial.
A rinossinusite crônica provoca nariz entupido constante, dor facial e cansaço. Diferente de um resfriado, pode durar anos e prejudicar o bem-estar.
Os tratamentos convencionais oferecem apenas alívio temporário, deixando pacientes frustrados e dependentes de remédios.
Esteroides nasais e lavagens salinas ajudam pouco, e muitos recorrem a sprays que podem piorar o problema a longo prazo.
O estudo britânico mostrou que 87% dos pacientes operados sentiram melhora significativa após seis meses.
A professora Claire Hopkins, do Guy's Hospital, afirmou que os resultados dão confiança a médicos e pacientes na busca por tratamento cirúrgico.
A operação também promete reduzir consultas desnecessárias e otimizar o atendimento do NHS, servindo como modelo para outros países.
Sprays descongestionantes podem provocar efeito rebote e dependência, tornando a congestão nasal ainda pior.
Alguns especialistas defendem que medicamentos como Sudafed passem a exigir prescrição médica para evitar abusos.