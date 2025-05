SE DECLAROU

Carlos Alberto de Nóbrega fala sobre esposa 40 anos mais nova: 'Não tem vergonha de viver com um homem de 89 anos'

Humorista é casado com Renata de Nóbrega, de 49 anos

Carlos Alberto de Nóbrega fez uma declaração à esposa, Renata Domingues, e aos filhos durante homenagem que recebeu no programa Domingão com Huck no último domingo (25). A atração preparou algumas surpresas que emocionaram a estrela do SBT e, após revisitar a icônica A Praça é Nossa, o humorista se emocionou no fim ao falar sobre a família.>