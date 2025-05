'REVOLTADA'

Cantora caída no chão é agredida com garrafa de vidro: 'Por causa de ciúme'

Greycielle Nunes sofreu corte na testa durante briga com outra mulher

A cantora Greycielle Nunes foi agredida durante uma confusão em Crato, no interior do Ceará, no último domingo (25). A briga foi motivada por alegações de ciúme, e aconteceu após acusações de que a artista estaria "dando em cima" do namorado de uma das agressoras. A versão foi negada por ela em suas redes sociais.>