Casa Vogue: residência do dono do Cafélier, no Carmo, é destaque em revista internacional

Empresário abriu as portas do seu lar e revelou as preciosidades do bairro



Anna Luiza Santos

Publicado em 7 de março de 2025 às 21:58

Paulo Vaz Crédito: Reprodução

Destacando as belezas, peculiaridades e diversão em morar no Santo Antônio Além do Carmo, a revista Casa Vogue do mês de março escolheu um dos bairros mais boêmios de Salvador para ser o enredo de matérias especiais. Um dos destaques da edição é a casa de Paulo Vaz, artista e empresário dono do Cafélier. >

Um dos espaços mais tradicionais do roteiro gastronômico da cidade, o Cafélier é parada obrigatória de soteropolitanos e turistas há mais de 30 anos. O bistrô, doceria e restaurante já foi destaque no The New York Times pelo cardápio a visitas de artistas internacionais, como o ator norte-americano Willem Dafoe. >

Em entrevista à Casa Vogue, Paulo Vaz mostrou sua casa centenária, que possui 4 andares, com apenas duas janelas de guilhotina na fachada. “Criei meu mundo aqui, em frente ao Convento do Carmo, em um lugar que parece o interior, mas com gente de todas as cores, raças e línguas”, disse o empresário.>