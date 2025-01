COM DENDÊ

Chef ensina como fazer a legítima moqueca baiana; veja receita

Tereza Paim, do Casa de Tereza, dá dicas de como preparar o quitute

Fernanda Varela

Publicado em 6 de janeiro de 2025 às 15:47

Moqueca baiana Crédito: Reprodução

Um dos pratos mais tradicionais da Bahia, a moqueca baiana é um dos quitutes mais desejados por baianos e turistas, mas nem todo mundo tem a 'manha' pra preparar o prato. O CORREIO ouviu uma das chefs mais renomadas de Salvador, Tereza Paim, do restaurante Casa de Tereza.

Ela explica que a moqueca pode ser de vários sabores, mas tem sempre a mesma base. "Na Bahia, moqueca pode ser feita de muitas coisas. A mais conhecida é com frutos do mar, mas nas casas se come de carne seca, de ovo, de maxixe e até de rabada", conta.

"A moqueca baiana é um 'cozinhado' de alguma coisa, que leva em seu preparo dendê e leite de coco, além dos temperos: cebola, tomate, pimentão, alho, coentro e cebolinha", completa.

Uma das mais queridinhas é a de camarão, mas essa não é a mais vendida do Casa de Tereza. "Sem dúvida a moqueca de camarão é a mais desejada, afinal, o brasileiro ama camarão. Só que no meu restaurante, Casa de Tereza, a moqueca mais pedida é de peixe, polvo e camarão com banana", revela.

Além dos temperos certos, outro segredo para a moqueca perfeita é a escolha da panela adequada. "A panela de barro tem um papel fundamental não só no sabor, mas sobretudo na cena. Afinal, quando falamos de comida típica, estamos falando de cultura e os modos de preparo, onde servir e como comer. Tudo isso tem muito valor", explica a chef.

Panela de barro na mão, vamos para o preparo: "Pegue uma panela de barro e monte em camadas os temperos cortados em rodelas. Depois, adicione as proteínas temperadas com sal e alho. Deite mais uma camada dos temperos, cubra tudo com leite de coco e dendê e leve ao fogo, até que tudo esteja bem cozido".



Moqueca baiana de camarão legítima:

Ingredientes (para 4 pessoas):

-800 g de camarão

-100 ml de dendê

-300 ml de leite de coco

-600 g de cebola (aproximadamente 4 cebolas médias)

-600 g de tomate

-60g de pimentão

-15g de alho (aproximadamente 5 dentes)

-50g de coentro

-50g de cebolinha

-sal

Modo de preparo:

-Corte a cebola, o tomate e o pimentão em rodelas e faça uma "cama" com metade desses ingredientes em uma panela de barro

-Tempere o camarão com sal e alho e coloque por cima da cama de temperos

-Coloque a outra metade dos temperos cortados por cima do camarão

-Acrescente a cebolinha e o coentro

-Cubra tudo com leite de coco e dendê