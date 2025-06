SAÚDE

Cientistas revelam o segredo para mulheres viverem mais e melhor

Saiba como um hábito simples pode ser o segredo da sua longevidade

Envelhecer com saúde é um desejo universal, e um estudo recente traz uma notícia animadora: o café pode ser um aliado inesperado nessa jornada. Ele contribui para que mulheres alcancem um envelhecimento pleno, mantendo vitalidade e autonomia. >

Esta pesquisa acompanhou quase 50 mil mulheres por três décadas, é a primeira a analisar o impacto do café em múltiplos aspectos do envelhecimento . Ela oferece insights valiosos sobre como um hábito diário pode influenciar positivamente a qualidade de vida ao longo dos anos.>

Um estudo de longo prazo

A doutora Sara Mahdavi, principal autora do estudo pela Universidade de Harvard, enfatiza a relevância da pesquisa. Ela afirma que o estudo é o primeiro a avaliar o impacto do café em diversos domínios do envelhecimento ao longo de três décadas. Desse modo, a profundidade dos dados é incomparável.>