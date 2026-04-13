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Como ele é? 74% das mulheres perdem o interesse ao notar que um homem é performático, revela pesquisa

Levantamento indica que discurso progressista encenado perde força quando não vem acompanhado de atitudes reais

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio
  • Foto do(a) author(a) Matheus Ribeiro

  • Agência Correio

  • Matheus Ribeiro

Publicado em 13 de abril de 2026 às 19:00

Livrarias, camisaria e pose confiante ajudam a compor o personagem “culto”. O problema começa quando a estética parece mais importante do que a coerência Crédito: Pexels

Nos últimos tempos, a internet brasileira foi bombardeada pela trend dos homens performáticos. Essa ideia é baseada no estereótipo de homens que adotam discursos progressistas, quase como personagens, para chamar a atenção de possíveis parceiras amorosas.

Apesar de essa tendência ter repercutido e se popularizado nas redes, na prática, parece que essa tática não é efetiva na busca por relacionamentos. É isso o que indica uma pesquisa que revela que 74% das mulheres perdem o interesse após notar a “performance” em um homem.

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O levantamento aponta que, quando se trata de encontrar sua alma gêmea, atitudes concretas e genuínas valem mais do que discursos “desconstruídos” e chamativos.

O fenômeno da performance

O termo homem performático se refere a homens que agem de forma contrária ao estereótipo tradicional masculino. Geralmente, eles são indivíduos heterossexuais que usam um arquétipo ligado a um estilo de vida sensível, culto e progressista.

O uso de ecobags, peças de roupas andróginas, acessórios que remetem a pautas sociais e partidos políticos, na maioria das vezes de esquerda, além da realização de leituras em lugares inusitados, são características que fazem com que alguém seja classificado como performático.

Esse estilo de vida busca desassociar a figura masculina de tipos de preconceito que geralmente são atribuídos a ela, desconstruindo discriminações e construindo uma imagem de “homem ideal”, que seria mais atraente para mulheres com ideais progressistas.

Entretanto, as pessoas que adotam esse arquétipo são alvo de críticas que apontam essa performance como algo superficial. De acordo com essas críticas, os homens performáticos estão mais preocupados em “parecer” do que em “ser” e podem acabar perpetuando os discursos que dizem combater.

Autenticidade em detrimento do discurso

É justamente a superficialidade do discurso que desinteressa as mulheres em um homem. Em uma pesquisa desenvolvida pelo aplicativo de relacionamentos Happn, foi constatado que mais da metade de suas usuárias encerra a interação com o parceiro após perceber que suas ações não condizem com a imagem performática.

“Nossos dados mostram que as mulheres brasileiras têm um alto nível de percepção: elas valorizam a sensibilidade, mas somente quando ela está enraizada na ação prática. Acreditamos que a volta do romance está profundamente ligada a essa busca por clareza e respeito genuíno, em que simples gestos de cuidado falam muito mais alto do que qualquer rótulo de perfil”, afirma Karima Ben Abdelmalek, CEO e presidente do Happn, em entrevista ao Correio Braziliense.

Além disso, 52% das entrevistadas da Geração Z consideram essencial que o homem apresente e defenda valores progressistas. Ainda assim, independentemente da geração e das preferências da participante, a autenticidade do parceiro é mais valorizada do que qualquer performance vazia.

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