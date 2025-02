NA AVENIDA

Como lidar com o calor extremo no Carnaval? Confira 5 dicas para ter energia e saúde durante a folia

CORREIO entrevistou nutricionista e separou recomendações essenciais para aproveitar festejos de rua

Anna Luiza Santos

Publicado em 19 de fevereiro de 2025 às 16:52

Hidratação é essencial Crédito: Reprodução

Carnaval é a época do ano mais esperada pelos baianos por representar diversão e alegria, mas, para ter pique para curtir os 7 dias da folia, é necessário alguns cuidados com o corpo. Por isso, o CORREIO conversou com especialistas e separou 5 dicas para você ter energia para aproveitar a festa com qualidade e sem risco de passar mal. >

Você já deve saber que para descer pra avenida atrás dos trios tem que usar sapatos e roupas confortáveis, afinal, a ‘muvuca’ não é fácil. Mas apenas isso não é suficiente. Segundo Paloma Popov, professora do curso de Nutrição Centro Universitário de Brasília (CEUB), os cuidados com a alimentação devem estar ligados à hidratação, principalmente por conta do calor excessivo durante a crise climática que estamos vivendo. >

Confira as recomendações selecionadas pelo CORREIO:

1. Alimentação equilibrada antes, durante e depois da folia: >

Para aguentar a Pipoca de Bell Marques ou de Ivete é preciso estar bem alimentado. Contudo, isso não significa que precise comer excessivamente para não sentir fome. O recomendado são refeições equilibradas, consumindo nutrientes como: carboidratos, lipídios, proteínas, vitaminas e sais minerais, com aporte menor de gordura. >

“Se o percentual de gordura for alto, como no consumo de uma feijoada, pode ocorrer desconforto gastrointestinal. O melhor é optar por refeições leves, que incluam todos os nutrientes”, declara a nutricionista. >

2. Hidratação é prioridade: >

Vivendo em uma crise climática e estando expostos ao sol em meio aos festejos de rua, a água será sua melhor amiga. Seja água de coco, isotônicos, água com gás ou suco de frutas, o seu organismo vai te agradecer. “Os sucos naturais são muito interessantes para proporcionar uma energia de rápida absorção, proveniente dos carboidratos simples extraídos das frutas”, destaca Paloma. >

3. Energéticos com moderação: >

Quando o cansaço ou o sono bater, opte por bebidas energéticas para ‘dar aquele gás’. Porém, beba com moderação, pois se o energético for consumido perto do final da folia, pode atrapalhar as suas horas de descanso, interferindo no sono e proporcionando falsa sensação de energia devido à cafeína e à taurina. >

“Com a função estimulante, o energético acaba retardando a necessidade de descanso. Dessa forma, por não ter o repouso adequado, o folião pode perder outros dias de festa. O perigo do consumo excessivo depende da tolerância de cada indivíduo.”, alerta a nutricionista. >

4. Evite misturar energético e álcool: >

A combinação pode levar a um consumo maior de álcool, graças ao aumento da euforia causada pela ingestão de bebidas energéticas. Então, tenha cuidado para não beber demais e passar mal no meio da avenida. “Essa mistura pode provocar problemas digestivos, fadiga muscular e até complicações cardíacas”, explica Popov. >

5. Consumir comida de rua com cautela: >

Quando o estômago começa a roncar, depois de horas gastando energia, é preciso se alimentar com urgência. Mas é fundamental ter atenção ao que se consome, especialmente porque alimentos vendidos na rua, sem controle higiênico sanitário, podem representar riscos à saúde e causar intoxicação alimentar. >