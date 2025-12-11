Acesse sua conta
Confira a decoração de Natal da casa dos jogadores

Esposas de jogadores como Neymar, Vini Jr. e Arrascaeta publicaram registro nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 20:53

Jogadores mostraram decorações nas redes sociais
Jogadores mostraram decorações nas redes sociais Crédito: Reprodução | Instagram

Quase nenhuma comemoração passa em branco na vida dos jogadores de futebol milionários. Com vida regada a festas e extravagâncias, os atletas não economizam quando o assunto é celebrar, o que não seria diferente no Natal, a data mais mágica do ano. Alguns nomes do campo montaram decorações, e compartilharam nas redes sociais. Confira:

Arrascaeta (Flamengo)

O meia rubro-negro teve a árvore a clássica árvore de Natal publicada nas redes sociais pela esposa, Camila Bastiani, que publicou as fotos antes do bebê Milano, nascer, na última segunda-feira (8), o que fica evidente nas fotos em que aparece com o barrigão. A foto publicada mostra um clima familiar, com Arrascaeta e Camila à espera do bebe, além dos dois cachorros da família.

Vini Jr. (Real Madrid)

O jogador Vini Jr. optou por uma decoração clássica, cercada por vermelho, cor muito usada nas decorações de Natal. Em seu perfil no Instagram, Virginia publicou a foto da decoração na casa do Rio do astro do Real Madrid, ao lado do filhp mais novo, José Leonardo, de 1 ano.

Decoração de final de ano da casa dos jogadores

Neymar (Santos)

Neymar e Bruna Biancardi também já montaram a árvore de Natal da família. Em um vídeo, é possível ver os dois e Mavie, filha do casal, colocando os detalhes finais na árvore.

Léo Pereira (Flamengo)

O zagueiro do Flamengo reatou o relacionamento com Karoline Lima, e os dois têm publicado várias fotos em clima de romance. Entre elas, Karoline mostrou a montagem da árvore de Natal da sua casa, onde as festas de fim de ano serão novamente na companhia do namorado.

Alex Telles

A casa do lateral do Glorioso também já está com a árvore de Natal montada pela esposa dele, a compositora Vitória Telles, que já teve músicas gravadas por Simone & Simaria e Zé Felipe. Vitória publicou uma foto com a primeira filha do casal, Antonella, em frente à decoração.

Natal Decoração de Natal

