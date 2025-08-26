TURISMO

Conheça o país que já fez parte do Brasil e que você não precisa de passaporte para entrar

Descubra o charme do país vizinho repleto de cultura, praias deslumbrantes e fácil acesso para brasileiros

Agência Correio

Publicado em 26 de agosto de 2025 às 09:14

Embarque em uma jornada inesquecível pelo Uruguai, onde a história colonial encontra a vibrante culinária e paisagens paradisíacas. Crédito: Jimmy Baikovicius/Wikimedia Commons

Um país que já fez parte do Brasil e hoje é um destino incrível, acessível sem a necessidade de passaporte, aguarda por você. O Uruguai, nosso vizinho, conquista turistas com paisagens deslumbrantes, uma cultura vibrante e a promessa de momentos inesquecíveis.

Conhecido por seu churrasco tradicional, praias de areias brancas e prédios coloniais que narram séculos de história, o Uruguai oferece uma experiência de viagem completa. Além disso, seus preços acessíveis e a calorosa recepção aos brasileiros o tornam ainda mais atraente.

Com uma população de 3,5 milhões de habitantes, este país possui um notável Índice de Desenvolvimento Humano de 0,809, consolidando-se como um dos melhores da América Latina para se viver. É, assim, um convite direto à descoberta de um povo acolhedor e belas paisagens.

Passeio pela essência de Montevidéu

Montevidéu, a capital uruguaia, é um ótimo destino para os amantes de construções antigas, museus enriquecedores e parques relaxantes. A famosa Ciudad Vieja, por exemplo, é um dos bairros mais visitados pelos turistas, concentrando muitos pontos de interesse cultural e histórico.

Visite a icônica Praça Independência, o imponente Palácio Salvo e o histórico Palácio Estévez, que são verdadeiros cartões-postais da cidade. Subsequentemente, o Teatro Solís oferece espetáculos memoráveis, e a Rua Sarandí, com seus sóis no chão, proporciona um passeio charmoso e único.

Belezas de Punta del Este e Colônia do Sacramento

Para quem busca praias paradisíacas, Punta del Este se consagra como a mais famosa do país, com suas águas cristalinas e extensas faixas de areia branca. Além disso, a cidade oferece atrações culturais como a Casapueblo e o renomado Museu Ralli, enriquecendo a estadia.

Outro local de visita obrigatória é Colônia do Sacramento, uma cidade fundada em 1680 e profundamente marcada pela história, com um bairro colonial impecavelmente preservado. Desta forma, a cidade convida a uma imersão no passado uruguaio, com ruas charmosas e vistas espetaculares.

Culinária uruguaia: mais que churrasco

A culinária no Uruguai é um ponto alto da viagem, oferecendo uma variedade de pratos deliciosos impulsionados pela agropecuária, a base econômica do país. Consequentemente, a carne bovina é um elemento central em diversas preparações, prometendo uma explosão de sabores autênticos.