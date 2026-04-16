Conhece a “Miami brasileira”? Cidade chama atenção por custo menor e imóveis milionários

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Agência Correio
Raphael Miras
Publicado em 16 de abril de 2026 às 15:00
Conhecida como a “Miami brasileira”, a cidade de Curitiba vive em uma grande mudança populacional: a imigração de cubanos na capital paranaense.
O apelido curitibano existe devido à forte imigração de cubanos para a capital. Em 2025, 93% dos 576 pedidos de refúgio na cidade foram feitos por cubanos.
Curitiba
Atravéz da Agência do Migrante, Curitiba tem desenvolvido políticas de integração eficazes que oferece suporte essencial aos recém-chegados.
Estando na capital paranaense, a agência ajuda na regularização documental e na integração social dos migrantes.
"Curicuba": Curitiba como a nova capital dos cubanos no Brasil
Com a chegada de imigrantes cubanos no País, Curitiba ganhou também os apelidos como "Curicuba" ou "Havana Brasileira".
Se antes a vinda era ligada ao programa "Mais Médicos", hoje famílias inteiras desembarcam fugindo da escassez de energia e alimentos em Cuba.
Relatos como o da médica Aime Dager, que trabalha como auxiliar de cozinha enquanto tenta revalidar seu diploma, ou de Dianelis Paret, que viajou 9.800 km de ônibus para tratar sua asma, ilustram essa busca por liberdade e dignidade.
A conexão entre as duas cidades foi formalizada em 2022, quando o Condado de Miami-Dade tornou-se a 16ª cidade-irmã de Curitiba.
O acordo prevê uma cooperação de dez anos focada em inovação e turismo inteligente, com o objetivo ambicioso de retomar voos diretos entre a capital paranaense e a Flórida.
Essa aproximação reflete-se no mercado imobiliário de luxo. No bairro Cabral, a Rua José de Américo Oliveira é o símbolo máximo dessa mimetização estética: palmeiras simétricas, iluminação diferenciada e um padrão arquitetônico que faz moradores e visitantes se sentirem em solo americano.
Ali, apartamentos de alto padrão podem chegar a custar R$ 11 milhões, com metragens que superam os 450 m².
Apesar das comparações, a realidade financeira ainda é o grande trunfo paranaense: viver em Curitiba é 74% mais barato do que em Miami.
Enquanto o aluguel médio para uma pessoa em Miami gira em torno de U$ 2.174, na capital paranaense o valor cai para cerca de U$ 368.
Contudo, especialistas em planejamento urbano fazem ressalvas ao "mito da cidade modelo". Pesquisadores alertam que o foco em eixos estruturais e no discurso ecológico pode esconder dinâmicas de financeirização e exclusão social.
O desafio do Paraná, portanto, é garantir que o renascimento do litoral e o boom migratório resultem em uma "Miami brasileira" que seja inclusiva e sustentável para todos os seus novos e antigos habitantes.