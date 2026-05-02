ASTROLOGIA

Cor e número da sorte de hoje (2 de maio): leveza, encontros e energia positiva dão o tom do dia

O sábado convida para relaxar, aproveitar bons momentos e fortalecer conexões que fazem bem

Giuliana Mancini

Publicado em 2 de maio de 2026 às 09:00

Cor e número da sorte dos signos Crédito: Imagem gerada por IA

Hoje, dia 2 de maio, a energia pede desaceleração e presença. É um daqueles dias em que estar com as pessoas certas e aproveitar momentos simples pode trazer uma sensação real de felicidade. A leveza se torna o fio condutor, ajudando a aliviar tensões acumuladas durante a semana. Ao se permitir viver o agora, você abre espaço para conexões mais verdadeiras, conversas agradáveis e experiências que renovam o seu ânimo.

Áries: Hoje é dia de desacelerar e aproveitar o presente. Momentos de lazer ajudam a aliviar tensões e recarregar suas energias. Evite levar tudo tão a sério.

Cor da sorte: Laranja

Número da sorte: 3

Touro: O sábado favorece conforto e prazer. Você tende a buscar ambientes tranquilos e pessoas que tragam segurança emocional. Aproveite para se cuidar mais.

Cor da sorte: Verde

Número da sorte: 2

Gêmeos: O dia é ideal para encontros e conversas leves. Você se sente mais sociável e aberto a novas conexões, o que pode render momentos divertidos e interessantes.

Cor da sorte: Amarelo

Número da sorte: 7

O cristal de proteção para cada signo 1 de 13

Câncer: Momentos em casa ou com a família ganham destaque. O dia traz acolhimento e uma sensação de paz interior que ajuda a equilibrar suas emoções.

Cor da sorte: Branco

Número da sorte: 4

Leão: Você pode se destacar em ambientes sociais. O sábado favorece diversão, encontros e situações que elevam sua autoestima e seu bem-estar.

Cor da sorte: Dourado

Número da sorte: 5

Virgem: O dia pede descanso e menos cobrança. Permitir-se pausar faz bem e ajuda a recuperar o equilíbrio mental e físico.

Cor da sorte: Azul

Número da sorte: 6

As plantas que são a cara de cada signo 1 de 13

Libra: Relações ganham leveza e harmonia. Aproveite para estar com quem você gosta e fortalecer laços importantes de forma natural.

Cor da sorte: Rosa

Número da sorte: 1

Escorpião: O sábado pode trazer reflexões importantes, mas também momentos de conexão profunda com alguém especial. Valorize as trocas sinceras.

Cor da sorte: Vinho

Número da sorte: 8

Sagitário: A energia do dia combina com movimento e diversão. Fazer algo diferente pode trazer uma sensação de renovação e entusiasmo.

Cor da sorte: Laranja

Número da sorte: 9

Perfume ideal para cada signo 1 de 37

Capricórnio: Mesmo no descanso, você pode sentir vontade de organizar algo. Equilibrar lazer e produtividade será essencial para aproveitar melhor o dia.

Cor da sorte: Cinza

Número da sorte: 4

Aquário: O dia favorece encontros com amigos e trocas estimulantes. Ideias interessantes podem surgir dessas conexões.

Cor da sorte: Roxo

Número da sorte: 2

Peixes: Você se sente mais sensível e conectado com o que te faz bem. Atividades tranquilas e ambientes calmos serão os mais favoráveis.

Cor da sorte: Azul-claro