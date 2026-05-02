Cor e número da sorte de hoje (2 de maio): leveza, encontros e energia positiva dão o tom do dia

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Giuliana Mancini
Publicado em 2 de maio de 2026 às 09:00
Hoje, dia 2 de maio, a energia pede desaceleração e presença. É um daqueles dias em que estar com as pessoas certas e aproveitar momentos simples pode trazer uma sensação real de felicidade. A leveza se torna o fio condutor, ajudando a aliviar tensões acumuladas durante a semana. Ao se permitir viver o agora, você abre espaço para conexões mais verdadeiras, conversas agradáveis e experiências que renovam o seu ânimo.
Áries: Hoje é dia de desacelerar e aproveitar o presente. Momentos de lazer ajudam a aliviar tensões e recarregar suas energias. Evite levar tudo tão a sério.
Cor da sorte: Laranja
Número da sorte: 3
Touro: O sábado favorece conforto e prazer. Você tende a buscar ambientes tranquilos e pessoas que tragam segurança emocional. Aproveite para se cuidar mais.
Cor da sorte: Verde
Número da sorte: 2
Gêmeos: O dia é ideal para encontros e conversas leves. Você se sente mais sociável e aberto a novas conexões, o que pode render momentos divertidos e interessantes.
Cor da sorte: Amarelo
Número da sorte: 7
O cristal de proteção para cada signo
Câncer: Momentos em casa ou com a família ganham destaque. O dia traz acolhimento e uma sensação de paz interior que ajuda a equilibrar suas emoções.
Cor da sorte: Branco
Número da sorte: 4
Leão: Você pode se destacar em ambientes sociais. O sábado favorece diversão, encontros e situações que elevam sua autoestima e seu bem-estar.
Cor da sorte: Dourado
Número da sorte: 5
Virgem: O dia pede descanso e menos cobrança. Permitir-se pausar faz bem e ajuda a recuperar o equilíbrio mental e físico.
Cor da sorte: Azul
Número da sorte: 6
As plantas que são a cara de cada signo
Libra: Relações ganham leveza e harmonia. Aproveite para estar com quem você gosta e fortalecer laços importantes de forma natural.
Cor da sorte: Rosa
Número da sorte: 1
Escorpião: O sábado pode trazer reflexões importantes, mas também momentos de conexão profunda com alguém especial. Valorize as trocas sinceras.
Cor da sorte: Vinho
Número da sorte: 8
Sagitário: A energia do dia combina com movimento e diversão. Fazer algo diferente pode trazer uma sensação de renovação e entusiasmo.
Cor da sorte: Laranja
Número da sorte: 9
Perfume ideal para cada signo
Capricórnio: Mesmo no descanso, você pode sentir vontade de organizar algo. Equilibrar lazer e produtividade será essencial para aproveitar melhor o dia.
Cor da sorte: Cinza
Número da sorte: 4
Aquário: O dia favorece encontros com amigos e trocas estimulantes. Ideias interessantes podem surgir dessas conexões.
Cor da sorte: Roxo
Número da sorte: 2
Peixes: Você se sente mais sensível e conectado com o que te faz bem. Atividades tranquilas e ambientes calmos serão os mais favoráveis.
Cor da sorte: Azul-claro
Número da sorte: 6