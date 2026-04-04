Cor e número da sorte de hoje (4 de abril): leveza, encontros e boas surpresas marcam o seu dia

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Giuliana Mancini
Publicado em 4 de abril de 2026 às 09:00
O sábado, 4 de abril, chega com uma energia mais leve e sociável, ideal para desacelerar, aproveitar bons momentos e se reconectar com o que faz bem. O dia também pode trazer surpresas positivas, convites e situações que tiram você da rotina. No amor e nas relações, a tendência é de mais proximidade e troca.
Áries: O dia pede leveza e menos pressa. Aproveite momentos com amigos e evite se sobrecarregar. No amor, clima descontraído favorece a conexão.
Cor da sorte: Laranja.
Número da sorte: 3.
Touro: O sábado favorece conforto e bem-estar. Aproveite para curtir seu espaço e pessoas próximas. No amor, estabilidade emocional ganha destaque.
Cor da sorte: Verde.
Número da sorte: 6.
Gêmeos: Conversas animadas e encontros inesperados podem movimentar seu dia. Aproveite a energia social. No amor, troca e sintonia fazem diferença.
Cor da sorte: Amarelo.
Número da sorte: 5.
Perfume ideal para cada signo
Câncer: O dia pede mais conexão com a família e momentos de acolhimento. Evite se isolar. No amor, carinho será essencial.
Cor da sorte: Branco.
Número da sorte: 2.
Leão: O sábado traz oportunidades de diversão e destaque. Aproveite para sair e se expressar. No amor, seu brilho chama atenção.
Cor da sorte: Dourado.
Número da sorte: 1.
Virgem: Desacelerar será importante para recuperar energias. Evite cobranças excessivas. No amor, leveza melhora o clima.
Cor da sorte: Bege.
Número da sorte: 7.
O ponto fraco que cada signo tenta esconder
Libra: O dia favorece encontros e momentos agradáveis. Busque equilíbrio entre descanso e lazer. No amor, harmonia em alta.
Cor da sorte: Rosa.
Número da sorte: 8.
Escorpião: Emoções podem ficar mais intensas, então procure momentos de tranquilidade. No amor, sinceridade fortalece vínculos.
Cor da sorte: Roxo.
Número da sorte: 4.
Sagitário: Convites e novidades podem surgir de última hora. Permita-se sair da rotina. No amor, espontaneidade aproxima.
Cor da sorte: Azul.
Número da sorte: 9.
O drink que combina com cada signo
Capricórnio: O dia pede pausa e descanso. Evite levar preocupações do trabalho para o fim de semana. No amor, presença faz diferença.
Cor da sorte: Marrom.
Número da sorte: 10.
Aquário: Ideias criativas e encontros diferentes podem marcar o dia. Aproveite para inovar. No amor, surpresas agradam.
Cor da sorte: Turquesa.
Número da sorte: 11.
Peixes: Sensibilidade em alta pede ambientes tranquilos e pessoas de confiança. No amor, conexão emocional se fortalece.
Cor da sorte: Lilás.
Número da sorte: 2.