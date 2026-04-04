ASTROLOGIA

Cor e número da sorte de hoje (4 de abril): leveza, encontros e boas surpresas marcam o seu dia

O dia favorece momentos de descanso, conexões afetivas e oportunidades inesperadas que podem trazer alegria

Giuliana Mancini

Publicado em 4 de abril de 2026 às 09:00

Número e cor da sorte dos signos Crédito: Reprodução

O sábado, 4 de abril, chega com uma energia mais leve e sociável, ideal para desacelerar, aproveitar bons momentos e se reconectar com o que faz bem. O dia também pode trazer surpresas positivas, convites e situações que tiram você da rotina. No amor e nas relações, a tendência é de mais proximidade e troca.

Áries: O dia pede leveza e menos pressa. Aproveite momentos com amigos e evite se sobrecarregar. No amor, clima descontraído favorece a conexão.

Cor da sorte: Laranja.

Número da sorte: 3.

Touro: O sábado favorece conforto e bem-estar. Aproveite para curtir seu espaço e pessoas próximas. No amor, estabilidade emocional ganha destaque.

Cor da sorte: Verde.

Número da sorte: 6.

Gêmeos: Conversas animadas e encontros inesperados podem movimentar seu dia. Aproveite a energia social. No amor, troca e sintonia fazem diferença.

Cor da sorte: Amarelo.

Número da sorte: 5.

Perfume ideal para cada signo 1 de 37

Câncer: O dia pede mais conexão com a família e momentos de acolhimento. Evite se isolar. No amor, carinho será essencial.

Cor da sorte: Branco.

Número da sorte: 2.

Leão: O sábado traz oportunidades de diversão e destaque. Aproveite para sair e se expressar. No amor, seu brilho chama atenção.

Cor da sorte: Dourado.

Número da sorte: 1.

Virgem: Desacelerar será importante para recuperar energias. Evite cobranças excessivas. No amor, leveza melhora o clima.

Cor da sorte: Bege.

Número da sorte: 7.

O ponto fraco que cada signo tenta esconder 1 de 12

Libra: O dia favorece encontros e momentos agradáveis. Busque equilíbrio entre descanso e lazer. No amor, harmonia em alta.

Cor da sorte: Rosa.

Número da sorte: 8.

Escorpião: Emoções podem ficar mais intensas, então procure momentos de tranquilidade. No amor, sinceridade fortalece vínculos.

Cor da sorte: Roxo.

Número da sorte: 4.

Sagitário: Convites e novidades podem surgir de última hora. Permita-se sair da rotina. No amor, espontaneidade aproxima.

Cor da sorte: Azul.

Número da sorte: 9.

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Capricórnio: O dia pede pausa e descanso. Evite levar preocupações do trabalho para o fim de semana. No amor, presença faz diferença.

Cor da sorte: Marrom.

Número da sorte: 10.

Aquário: Ideias criativas e encontros diferentes podem marcar o dia. Aproveite para inovar. No amor, surpresas agradam.

Cor da sorte: Turquesa.

Número da sorte: 11.

Peixes: Sensibilidade em alta pede ambientes tranquilos e pessoas de confiança. No amor, conexão emocional se fortalece.

Cor da sorte: Lilás.