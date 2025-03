COMENTÁRIOS MALDOSOS

Corpo de Bruna Marquezine vira alvo de críticas nas redes: 'Só pele e osso'

Físico da atriz no Carnaval chamou atenção

Recém solteira, Bruna Marquezine aproveitou os dias do Carnaval na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, após voltar da cerimônia do Oscar. A atriz compartilhou os registros da folia no seu Instagram nesta quinta-feira (06), porém a atenção dos internautas foi direcionada para o corpo da atriz, gerando críticas por estar magra.>

Com uma produção do stylist Pedro Sales, a musa apostou um um look minimalista composto por um biquíni preto e uma calça completamente transparente, feita por mais de 2 mil maki paetês verdes da grife francesa Coperni. Ao publicar as fotos do look e dos amigos, Bruna foi atacada nos comentários. >