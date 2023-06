Daniela Mercury comemora 10 anos casada com Malu Verçosa: 'A gente não aceita preconceito'

A cantora Daniela Mercury, de 57 anos, está comemorando uma década ao lado da esposa, a jornalista Malu Verçosa, com quem se casou em 2013. As duas conseguiram enfrentar a barreira dos preconceitos, principalmente em uma época em que a homofobia era ainda mais pesada.



Em conversa à revista Quem, a baiana comentou que luta diariamente para acabar com o preconceito contra o público LGBTQIAP+, frisando a importância da representatividade, ainda mais depois que conseguiu quebrar todas as barreiras afirmando ser uma mulher bissexual.