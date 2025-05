LUTO

Morre o cantor e compositor baiano Wilson Aragão

Enterro será em Piritiba, terra natal do artista

Morreu, aos 75 anos, neste sábado (24), o cantor e compositor baiano Wilson Aragão. O enterro será em Piritiba, no sertão baiano, cidade natal do artista. Ainda não se sabe a causa da morte. A informação foi confirmada pelo colunista Osmar Marrom. >

Com mais de 40 anos de carreira, Aragão ficou conhecido por compor grandes sucessos como Capim Guiné, gravada por grandes nomes como Raul Seixas e Tânia Alves, assim como Guerra de Facão, gravada por Falcão, Zé Ramalho, entre outros.>

Figura importante da música sertaneja nordestina, suas canções tinham como inspiração a poética da vida no sertão. A festa do São João de Piritiba, inclusive, é batizada “Arraiá do Capim Guiné”, e o hino oficial da cidade também é de sua autoria.>