'MAGOADO'

Datena revela que foi barrado pela Globo de participar do programa de Jô Soares

Confissão foi feita durante o programa Fofocalizando nesta sexta-feira (31)

O apresentador José Luiz Datena revelou que foi barrado pela TV Globo para participar de uma entrevista com Jô Soares (1938-2022). De acordo com Datena, a recusa da emissora foi uma grande decepção, já que o convite havia partido do próprio apresentador. A situação foi resgatada por Datena durante o programa Fofocalizando do SBT desta sexta (31).>

"Eu fui convidado pelo Jô para uma entrevista, eu fiquei tão feliz, mas, no dia da entrevista, ele me ligou e falou: 'Infelizmente aconteceu uma coisa que não costuma acontecer, a diretoria vetou sua participação no programa'. O que eu poderia fazer? Ele falou isso com muita dor no coração. Ele gostava tanto de mim", confessou.>