SUPERAÇÃO

De infância pobre à socialite em São Paulo: de onde vem a fortuna milionária de Val Marchiori

Socialite e empresária teve infância muito pobre no Paraná

Felipe Sena

Publicado em 16 de abril de 2026 às 16:32

Val Marchiori casou com empresáiro milionário em 2014 Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Val Marchiori se tornou uma das socialites mais conhecidas do Brasil, sobretudo após ganhar os holofotes no reality show Mulheres Ricas, exibido pela Band, em 2012. No entanto, antes mesmo de aparição que gerou polêmica, a milionária já tinha lançado livro, saído em capa de revista e conhecida na mídia e alta sociedade paulistana.

Para muitas pessoas o dinheiro todo de Val Marchiori sempre foi uma incógnita e gerava interrogação, mas a empresária revelou no Mulheres Ricas que começou a crescer com investimento no ramo de transportes.

Val Marchiori 1 de 11

Nascida em uma família humilde e pobre em Apucarana, no Paraná, Valdirene, seu nome de identidade, superou uma infância difícil, vendendo produtos cosméticos de porta em porta desde os 10 anos, para se tornar empresária de sucesso no ramo de transportes aos 17 anos, com a Valmar Transportes.

Val Marchiori fundou uma transportadora de carga pesada que prosperou no Mercosul, além de investir em concessionárias, agronegócio e empreendimentos imobiliários de luxo, consolidando um patrimônio milionário. Durante participação no Link Podcast, Marchiori afirmou que seu patrimônio supera a quantia de R$ 50 milhões.

Em 2014, Val Marchiori também ganhou destaque após se casar com o empresário Evaldo Ulinski, conhecido como o “Rei do Frango”, por ser dono da Big Frango, após um longo período de relacionamento conturbado. A união foi marcada por polêmicas, incluindo disputas judiciais por pensão e a relação de Ulinski com sua ex-esposa. Do casamento dos dois nasceram os gêmeos Eike e Victor Ulinski.

Durante o programa Mulheres Ricas algumas participantes se questionaram sobre de onde vinha a fortuna de Val Marchiori, que mora nos Jardins, bairro com o metro quadrado mais caro de São Paulo. Entre elas, Cozete, com quem Val já tinha atritos fora do programa. Além disso, a empresária do ramo automobilístico Débora Rodrigues, contestou a versão de Val ter comprado a primeira BMW com apenas 17 anos. Val também chegou a ser modelo e conquistou o primeiro lugar em um concurso de beleza.