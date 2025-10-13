EM TRATAMENTO

Val Marchiori desabafa sobre câncer: 'Me pego chorando, tenho crise de ansiedade, de medo'

Empresária irá iniciar primeira sessão de quimioterapia

Giuliana Mancini

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 13:58

Val Marchiori Crédito: Reprodução/Instagram

Prestes a iniciar sua primeira sessão de quimioterapia, na próxima terça-feira (14), Val Marchiori abriu o coração sobre o tratamento contra o câncer de mama. A apresentadora e empresária de 51 anos desabafou sobre o 'turbilhão emocional' que tem enfrentado nos últimos dias. No último fim de semana, ela publicou um vídeo em que aparecia chorando em um salão enquanto cortava o cabelo.

"Muitas noites eu me pego chorando, tenho crise de ansiedade, crise de medo. É difícil. Falar que é fácil... Não é", falou, em conversa com a revista Quem.

"Preparada, a gente nunca está. Cada pessoa reage de formas diferentes ao tratamento. Estou com muita fé em Deus, mas preparada é uma palavra muito difícil, porque acho que ninguém está, nem eu, ninguém", admitiu.

A empresária anunciou no último dia 26 de setembro que havia sido diagnosticada com um câncer de mama. Ela fez um relato sobre como descobriu que estava com a doença e aproveitou para fazer um alerta para todas as mulheres sobre a necessidade de prevenção. "Eu tenho fé e acredito que eu vou sair dessa, mas tenho discernimento que vai ser difícil, que vai ser doloroso, que não vai ser fácil", falou, na conversa com a Quem.

No último sábado (11), Val Marchiori cortou o cabelo. Ela disse que decidiu antecipar o inevitável, já que a queda capilar é um efeito esperado da quimioterapia. "Eu conversei com a equipe de doutores, equipe técnica, e a colocação da touca, com o fio em si, comprido, dói mais a cabeça. E vai cair [o cabelo], não tem como não cair, pode cair menos, mas acaba caindo".

"Foi difícil ver meus cabelos caindo, parece que muda tudo na vida da gente. Eu falo que nasceu outra Val. Tem a Val antes dos 50 e a Val hoje com 51 anos lutando contra esse câncer", continuou.