Após onda de Ozempic, empresa farmacêutica produz pílula que reduz 22% do peso em semanas

Empresa é a mesma do Wegovy e do Ozempic

Anna Luiza Santos

Publicado em 24 de janeiro de 2025 às 16:28

Ozempic Crédito: Shutterstock

A empresa farmacêutica dinamarquesa Novo Nordisk divulgou nesta sexta-feira (24) que um medicamento experimental para emagrecer fez pacientes com sobrepeso ou obesidade perderem 22% do peso corporal em apenas 36 semanas. A marca dinamarquesa é a mesma do Wegovy e do Ozempic. >

O estudo teste da versão em pílula da Amicretina incluiu 125 participantes com sobrepeso ou obesidade, divididos em grupos para receberem uma das três doses diferentes da Amicretina e placebo. Os dados mostraram que, enquanto o grupo placebo teve uma redução de peso de apenas 2%, os pacientes tratados com a dose mais alta do medicamento perderam 22% do peso inicial. >

Assim como o Wegovy, a Amicretina é um hormônio intestinal que promove saciedade e regula o apetite. O novo medicamento também se difere dos demais pois tem capacidade de simular outro hormônio pancreático, a amilina, que suprime ainda mais a fome. >